Пентагон запроваджує обов'язкову вакцинацію військовослужбовців

У США будуть вакцинувати усіх військовослужбовців, причому безвідносно до їхнього бажання. Про це заявив міністр оборони країни Ллойд Остін.

За його словами, нещеплених проти коронавірусної хвороби в американській армії – приблизно третина від особового складу. Ці люди повинні отримати укол негайно.

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В армії США вакцинація проти COVID-19 буде обов'язковою

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін у середу, 25 серпня, публічно заявив, що американські військовослужбовці повинні негайно щепитися проти коронавірусу.

Нещеплених в армії – ще третина особового складу (800 тисяч з 2,1 мільйона).

Військові керівники тепер повинні встановити "амбітні терміни" для щеплення усіх військових, які ще не отримали укол.

Нам потрібні здорові та готові військові сили, спроможні захистити націю. Я визначив, що обов'язкова вакцинація проти коронавірусної хвороби є необхідною,

– заявив Остін.

І додав, що рішення не його одноосібне, а ухвалене "після ретельних консультацій з медичними експертами та військовим керівництвом та за підтримки президента".

В Associated Press, утім, зауважили, що:

В офіційних документах не вказана якась конкретна дата завершення вакцинації в американській армії.

завершення вакцинації в американській армії. Але вакцинація для військових дійсно буде обов'язковою – за винятком тих, у кого можуть бути "серйозні медичні реакції", а також тих, у кого є медично доведені стани імунних дефіцитів (як-от ВІЛ).

У кінці липня з'явилася інформація, що в Угорщині запроваджують обов'язкову вакцинацію для медиків.

У серпня стало відомо, що в Латвії допускати школярів на навчання будуть тільки зі сертифікатом про щеплення.

І навіть стрімінговий сервіс Netflix першим в Голлівуді введе обов’язкову вакцинацію для акторів.

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