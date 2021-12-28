Дослідження провели мікробіологи та генетики з Центру медичних наук при Техаському університеті в Сан-Антоніо (США). Вони виявили, що B-лімфоцити імунної системи, які відіграють важливу роль у забезпеченні набутого імунітету, краще зберігають "пам'ять" про S-білок коронавірусу у пацієнтів з легшим перебігом хвороби.

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За допомогою спектральної проточної цитометрії вчені охарактеризували фенотип В-клітин, специфічних до коронавірусу.

У дослідженні взяли участь:

5 невакцинованих пацієнтів, які перенесли коронавірус у легкій формі,

8 невакцинованих людей, які перенесли хворобу у важкій формі.

Метою було визначити, чи відрізнялася відповідь В-клітин у цих двох групах.

Що відомо про стан пацієнтів

Усі, крім однієї людини, мали декілька супутніх захворювань. До "важких" пацієнтів відносили тих людей, яким потрібна була потрібна інвазивна штучна вентиляція легенів або екстракорпоральна мембранна оксигенація (ЕКМО). Фахівці зауважили, що саме це відрізняє найбільш критичних пацієнтів, у яких із високою ймовірністю відбудуться порушення імунної відповіді.

Учасники здавали кров після виписки з лікарні – в середньому через 30-32 дні після появи симптомів. В учасників легким перебігом хвороби зразки додатково брали через 18 днів з моменту перших ознак інфекції та при подальшому відвідуванні медустанови (приблизно через 5 місяців). Для контролю використовували мононуклеарні клітини периферичної крові – лімфоцити (Т, В та NK-клітини), моноцити та дендритні клітини – від трьох здорових донорів. Їх збирали до початку пандемії у 2018-2019 роках.

Результати аналізу

Після 30 – 32 днів значна частина B-лімфоцитів, специфічних до S-білка коронавірусу, залишалася активною.

У "легких" пацієнтів спайк-специфічні IgG+В-клітини демонстрували підвищену експресію маркерів, пов'язаних із міцною імунологічною пам'яттю у порівнянні з учасниками, які перехворіли у важкій формі.

Раніше було відмічено, що вищий відсоток від загальної кількості CD19 + T-bet + IgG 1 + B-клітин пов'язаний із коротшою тривалістю симптомів. Ми визначили, що така асоціація переважно торкається антиген-специфічних В-клітин і передбачає вплив на розвиток В-клітинної пам'яті... Хоча частота T-bet + IgG + B-клітин різнилася між двома групами, вони в цілому показали активований фенотип B-клітин з перемиканням пам'яті в обох групах,

– йдеться в дослідженні.

Автори роботи припустили, що у людей, які перенесли коронавірусну інфекцію в порівняно легкій формі, формується "якісніша" відповідь В-клітин.