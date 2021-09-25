Перед операцією сказав, що дуже хоче бачити, – вперше за 20 років в Україні пересадили рогівку

У львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги 24 вересня виконали операцію з посмертної трансплантації рогівки ока. Це перша подібна складна операція за останні 20 років.

Вона минула успішно й тривала майже годину. Про це повідомив директор Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги.

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Що відомо про пацієнта

Сітківку отримав 69-річний мешканець Івано-Франківська.

Йому 3 місяці тому діагностували бульозну керотопатію.

До цього чоловік мав катаракту.

А після невдалої операції на правому оці майже втратив зір.

Перед операцією пацієнт сказав, що дуже хоче бачити, щоб жити повноцінно. Хоче бачити онуків, ходити по гриби і далі грати у футбол. Сподіваюся, що так і буде,

– зазначив Самчук.

Донором став 54-річний мешканець Львова, який помер від інсульту 21 вересня ввечері. "Світла пам’ять донору. Співчуття і подяка його родині за це рішення", – написав директор лікарні.

Попередні унікальні операції

У Львові 21 вересня 5 людям пересадили серце, легені, печінку та нирки. Всі пацієнти перебувають у стабільному стані.

А 22 вересня за один день виконали одразу 2 унікальні для України операції з пересадки органів. Зокрема, здійснили трансплантацію легень та пересадили серце дитині. Олег Самчук назвав це "ще одним величезним кроком на шляху до трансплантаційної незалежності".

Операції з трансплантації органів в Україні стали можливими з квітня 2019 року, відколи набув чинності закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині". Він, зокрема, регулює пересадку органів від померлої людини.

Дивіться фото, як львівські лікарі проводили трансплантації / Фото Олега Самчука