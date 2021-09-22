Чи передаються антитіла малюку від вакцинованої матері: дослідження
Джерело:Bloomberg
Вагітні жінки, які отримали вакцину від Pfizer і BioNTech чи Moderna, передають дитині антитіла до коронавірусу.
Американські вчені представили результати наукової роботи, яку опублікували в "Американському журналі акушерства та гінекології".
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Деталі дослідження
У ході дослідження науковці виміряли рівень антитіл у пуповинній крові, щоб дізнатися, чи формується імунітет до коронавірусу в немовляти, якщо мати вакцинується під час вагітності.
Усі 36 малюків, яких залучили до експерименту, виявили антитіла до коронавірусу після того, як їхні матері отримали дозу іРНК-вакцини.На відміну від традиційних вакцин препарати на основі інформаційної РНК вчать клітини виробляти білок, який запускає імунну реакцію у випадку зараження. До слова, в Україні МОЗ теж рекомендує щеплюватись вагітним проти коронавірусу. У відомстві неодноразово зазначали, що клінічні дослідження підтверджують – у вакцинованих вагітних не було виявлено жодних негативних наслідків щеплення від COVID-19.
Чому вагітним варто вакцинуватись проти коронавірусу
Інше дослідження, опубліковане у Science Direct, свідчить про те, що у кожної 10 вагітної або породіллі діагностують COVID-19, а частота передчасних пологів у інфікованих становила 11,8% в порівнянні з 8,7% пацієнток без COVID-19.
- За оцінками авторів дослідження, зараження коронавірусом на будь-якому етапі вагітності підвищує ймовірність народження дитини на терміні до 32 тижнів на 60%.
- Ризик передчасних пологів до 37 тижнів на 40%.
- Найбільшу загрозу коронавірусна інфекція представляє для пацієнток, які страждають на гіпертонію, цукровий діабет і ожиріння – ймовірність передчасних пологів в цій групі склала 160% в порівнянні з жінками без цих захворювань і COVID-19.