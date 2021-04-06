Передчасна еякуляція: що робити та як побороти
Передчасна еякуляція – це коли чоловік досягає оргазму під час статевого акту занадто швидко. Це може негативно впливати на стосунки та психологічний стан чоловіка.
Джерело:NHS
Якщо передчасна еякуляція трапляється тоді, коли обидва партнери отримали задоволення від статевого акту, турбуватися не варто. Щоб лікар назвав ситуацію проблемою, потрібно збіг одразу кількох чинників.
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Що вважається передчасною еякуляцією
- якщо чоловік завжди або майже завжди еякулює протягом хвилини після проникнення;
- якщо він майже ніколи не може відстрочити еякуляцію;
- якщо в результаті чоловік переживає і намагається уникати сексуальної близькості.
Що можна зробити, щоб продовжити статевий акт
Важливо обговорити зі своїм партнером цю проблему, щоб було розуміння і підтримка. Це допоможе зняти стрес і отримати позитивний настрій.
Що робити до сексу:
- мастурбувати за 1-2 години;
- робити вправи Кегеля для тазового дна, аби зміцнити м'язи, які здатні затримувати еякуляцію.
Що робити під час сексу:
- використовувати презерватив з товстого латексу з анестетиком, щоб зменшити чутливість;
- зробити глибокий вдих, щоб ненадовго відключити еякуляційний рефлекс;
- робити перерви під час сексу, відволікатися і думати про щось інше;
- займатися сексом так, щоб партнер або партнерка були зверху, – це дозволить відволіктися, якщо чоловік близький до еякуляції;
- використовувати техніку паузи-стиснення. Після стимуляції статевого члена, коли чоловік готовий до еякуляції, потрібно стиснути кінець пеніса в точці, де голівка з'єднується з основою члена та утримувати кілька секунд, поки не пройде бажання еякулювати.
Якщо ці методи не допомагають – потрібно звернутися до уролога або психіатра, який спеціалізується на сексуальній дисфункції. З лікарем, якому ви довіряєте, можна обговорити можливі варіанти лікування.
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