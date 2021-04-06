Передчасна еякуляція: що робити та як побороти

Передчасна еякуляція – це коли чоловік досягає оргазму під час статевого акту занадто швидко. Це може негативно впливати на стосунки та психологічний стан чоловіка.

Якщо передчасна еякуляція трапляється тоді, коли обидва партнери отримали задоволення від статевого акту, турбуватися не варто. Щоб лікар назвав ситуацію проблемою, потрібно збіг одразу кількох чинників.

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Що вважається передчасною еякуляцією

якщо чоловік завжди або майже завжди еякулює протягом хвилини після проникнення;

якщо він майже ніколи не може відстрочити еякуляцію;

якщо в результаті чоловік переживає і намагається уникати сексуальної близькості.

Що можна зробити, щоб продовжити статевий акт

Важливо обговорити зі своїм партнером цю проблему, щоб було розуміння і підтримка. Це допоможе зняти стрес і отримати позитивний настрій.

Що робити до сексу:

мастурбувати за 1-2 години;

робити вправи Кегеля для тазового дна, аби зміцнити м'язи, які здатні затримувати еякуляцію.

Що робити під час сексу:

використовувати презерватив з товстого латексу з анестетиком, щоб зменшити чутливість;

зробити глибокий вдих, щоб ненадовго відключити еякуляційний рефлекс;

робити перерви під час сексу, відволікатися і думати про щось інше;

займатися сексом так, щоб партнер або партнерка були зверху, – це дозволить відволіктися, якщо чоловік близький до еякуляції;

використовувати техніку паузи-стиснення. Після стимуляції статевого члена, коли чоловік готовий до еякуляції, потрібно стиснути кінець пеніса в точці, де голівка з'єднується з основою члена та утримувати кілька секунд, поки не пройде бажання еякулювати.

Якщо ці методи не допомагають – потрібно звернутися до уролога або психіатра, який спеціалізується на сексуальній дисфункції. З лікарем, якому ви довіряєте, можна обговорити можливі варіанти лікування.