Першим принципом компанії є не власне збагачення, а ріст. Так, кожного року "Фармак" інвестує близько 90% прибутку у власний розвиток. Усі кошти компанія витрачає на передові інновації, аби ставати ще кращими й випускати ліки найвищої якості.

Цифровізація процесів зводить до мінімуму можливість випадкової помилки на виробництві та значно підвищує ефективність підприємства.

"Фармак" розкриває секрет успіху: якими інноваціями користується компанія

Задля вдосконалення виробничого процесу у компанії взяли за основу інноваційну платформу від компанії SIEMENS – SIMATIС IT. Ця модульна платформа здатна масштабуватися. І хоч у компанії вже використовують багато її рішень, потенціал платформи – величезний. Надалі вона дозволить реалізувати широкі можливості для виробництва – автоматичне планування замовлень, об’єднання інформаційних потоків з різних систем та обладнання, оптимізацію завантаження виробничих ліній, моніторинг виробничого процесу у реальному часі, інтеграцію з системами контролю якості та R&D.

У "Фармак" поділилися, які рішення з платформи SIMATIС IT вже спрощують життя працівникам та покращують виробництво лікарських препаратів.

Коли на заводі, як в офісі

Як кожна людина уявляє стандартний завод – вулик з сотні людей, які працюють по 10–12 годин, не розгинаючи спину. Але у "Фармак" зовсім інакше. Оператор, приходячи на роботу, підходить до невеличкого екранчика.

Лише уявіть – досить компактна замкнута система управління PCS 7 забезпечує зміну рецептів лікарського засобу та керує послідовностями технологічного процесу, що значно пришвидшує виробництво.

Процес, який могла б виконувати ціла бригада людей, виконує "машина", при цьому значно швидше та якісніше, оскільки їй потрібно значно менше часу на переробку інформації. Все, що потрібно від оператора – обрати необхідний електронний рецепт препарату та запустити його виготовлення.



Оператор запускає в роботу електронний рецепт лікарського засобу/Фото "Фармак"

За часів старих технологій це робилось вручну. Оператор регулював параметри й крок за кроком робив та документував усе самостійно. Нині ж він має лише спостерігати за обладнанням та процесом. Від оператора мало що залежить – він лише спостерігач і не впливає на процес. Це забезпечує медичну точність, адже відступів від рецепта препарату не може бути.

Все покладено на систему. Звісно, є моменти, які треба робити вручну, але їх небагато. До прикладу, засипати компоненти, а після цього процес знову продовжиться автоматично. Якщо щось іде не так – система це помічає та зупиняється. Вона в жодному випадку ніколи не допускає роботу з відхиленнями.

Хто ж тоді контролює виробництво ліків?

За процесом приготування лікарських засобів спостерігають в режимі реального часу. Для цього є 15 технологічних робочих станцій, які надають віддалений доступ до технологічного обладнання та інженерної інфраструктури виробництва.

Оператор – це єдина людина, яка стоїть у виробничому приміщенні. Майстри, інженери з обслуговування, технологи, начальник чи механік цеху – усі вони спостерігають за процесом віддалено на екранах своїх моніторів.

На схемі комп’ютера видно, який технологічний процес зараз відбувається: наприклад, подача води у реактор (прим. апарат для виробництва лікарських засобів), подача сировини, нагрівання, перемішування чи, наприклад, подача приготовлених ліків на машину наповнення тощо.



Дмитро Воробйов, начальник цеху асептичних лікарських засобів компанії "Фармак", слідкує за технологічним процесом виготовлення препарату/Фото "Фармак"

Окрім цього, на заводі є ще одні "очі" – більш ніж 130 камер відеоспостереження, завдяки яким всі основні технологічні та логістичні процеси точно не пройдуть непоміченими. Найкритичніші операції зберігаються на записах близько пів року.



На екран Дмитра виведені усі приміщення цеху в режимі реального часу /Фото "Фармак"

Жодна пилинка не проскочить

Ще одна інноваційна платформа, яка встановлена у "Фармак" – DESIGO CC від компанії SIEMENS. Вона дає змогу онлайн контролювати інженерні системи. Наприклад ті, що відповідають за мікроклімат у приміщенні. Це дуже важлива складова фармацевтики, адже для виготовлення ліків є чіткі вимоги GMP (прим. належна виробнича практика) до температури, тиску та вологості повітря на виробництві. Особлива увага приділяється чистоті повітря.

Лише в одному цеху компанії встановлено 500 високоефективних HEPA-фільтрів, які затримують 99% частинок в повітрі, аби вони не потрапили в продукцію (а особливо в ту, яка використовується для ін'єкції). Чистота повітря у критичних зонах контролюється лічильниками часток та системою моніторингу LMS Pharma.

У випадку будь-яких відхилень одразу спрацьовують сигнали звукової й світлової сигналізації, аби оператор напевне помітив збій.



Оператор у чистому приміщенні класу C спостерігає за кліматичними параметрами повітря (тиском, вологістю, температурою) відповідно до всіх вимог GMP/Фото "Фармак"

Окрім цього, до виробництва залучене ще одне програмне забезпечення від компанії SIEMENS – SIMIT. Якщо, наприклад, компанії потрібно модернізувати чи змінити певні етапи виробництва, то вона не зупиняє роботу обладнання як це робилося раніше. Нові IT рішення дають змогу змоделювати зміни у віртуальному просторі, а вже потім впевнено перенести їх на реальне виробництво. Завдяки використанню SIMIT час на пуско-наладку нового обладнання знизився на понад 50%.



Машина наповнення та запайки ампул/Фото "Фармак"

Турбота про екологію в дії

В електронний формат переходить і вся паперова інформація про ліки – так зване досьє серії препарату. Останнє включає всі необхідні протоколи: від лабораторних досліджень та контролю якості сировини до інформації про всі етапи й параметри, зафіксовані під час виготовлення лікарського засобу.

У паперовому вигляді вся ця інформація може займати цілі приміщення, оскільки фармацевтична галузь дуже зарегульована і кожна серія препарату супроводжується документацією у мінімум 100-500 сторінок. При використанні електронного досьє, відповідальна особа зможе онлайн аналізувати всі показники лікарського засобу на наявність відхилень та випускати серію препарату віддалено, з будь-якого куточку світу.



Майстер цеху працює з електронним досьє серії лікарського препарату/Фото "Фармак"

Здається, компанія "Фармак" чітко показала приклад того, що майбутнє не поруч – воно вже настало.