Неприємні відчуття від надлишку кофеїну минають самі через 3–5 годин, і прискорити цей процес складно.

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Єдиний спосіб – збільшити виробництво ферменту CYP1A2, який розщеплює кофеїн. Це можна зробити, з'ївши броколі, брюссельську чи цвітну капусту.

Дія кофеїну з'являється через 15 хвилин після його вживання. Його концентрація досягає піку за годину і залишається на одному рівні кілька годин – у всіх цей час різний. Для повного виведення кофеїну з організму може знадобитися до 10 годин.

Що робити, щоб покращити стан

Що можна зробити, щоб полегшити передозування кофеїном

Пийте більше води. Кофеїн має сечогінний ефект, тому потрібно підтримати баланс рідини в організмі.

Дихайте глибше. Якщо після кави виникає неспокій, дихання може стати частим та неглибоким, це посилює неприємні відчуття. Щоб розірвати це замкнене коло, робіть повільні, глибокі та усвідомлені вдихи.

Перекусіть. Їда може уповільнити викид кофеїну в кровотік.

Якщо почалася діарея, відновіть сольовий баланс. Для цього пийте сік чи бульйон. Якщо діарея не припиняється, прийміть безрецептурні ліки, наприклад, лоперамід.

Розімніться. Якщо ви відчуваєте надлишок енергії, ненадовго відкладіть справи й пройдіться або зробіть розминку. Прогулянка також допоможе заспокоїтись.

Чого краще не робити

Симптоми передозування кофеїну можуть налякати, особливо коли це трапляється вперше. Щоб не нашкодити собі, треба заспокоїтись. Ось чого не варто робити: