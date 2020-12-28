У Німеччині 8 працівникам будинків для літніх людей випадково ввели надзвичайно високу дозу вакцини проти коронавірусу. Вона у 5 разів перевищує звичайну.

У місті Штральзунд району Мекленбург-Передня Померанія, що на півночі Німеччини, внаслідок передозування вакциною фармкомпаній Pfizer та BioNTech госпіталізували 4 людей, повідомляє DW.

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7 жінок і 1 чоловік у віковій категорії 38 – 54 років працюють в будинку для літніх людей. Оскільки вони входять у пріоритетну групу ризику для імунізації проти COVID-19, у рамках масової вакцинації їх щепили проти хвороби. Але кожному з них помилково ввели дозу у 5 разів вищу за норму.

Цей окремий випадок зумовлений окремими помилками. Я сподіваюся, що всі постраждалі не отримають жодних серйозних побічних ефектів,

– заявив адміністратор району Мекленбург-Передня Померанія Штефан Керт.

У 4 з 8 вакцинованих високою дозою препарату спостерігаються легкі симптоми грипу. Заради безпеки їх госпіталізували до лікарень, але при цьому зазначається, що у жодного з щеплених немає серйозних побічних ефектів.

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