Як передозування вітаміном D може сильно нашкодити вашому здоров'ю

Передозування вітаміном D дуже шкідливе. Медики пояснюють наслідки на конкретному прикладі чоловіка, якому потрібна була госпіталізація через надмірне споживання вітаміну.

Вони підкреслюють, що кількість випадків гіпервітамінозу D постійно зростає. Це й є дуже небезпечним, бо вітамін D у великих кількостях може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

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Випадок передозування вітаміном D

Випадок стосується чоловіка середнього віку, якого сімейний лікар направив до лікарні зі скаргами на періодичне блювання, нудоту, біль у животі, судоми в ногах, шум у вухах (дзвін у вухах), сухість у роті, підвищену спрагу, діарею та втрату ваги. (12,7 кілограма). Ці симптоми тривали протягом 3 місяців і почалися приблизно через 1 місяць після того, як він почав прийом вітамінних добавок за порадою лікаря-дієтолога.

Він щодня пив високі дози понад 20 безрецептурних добавок, які містили: вітамін D 50000 мг — добова потреба становить 600 мг; вітамін К2 100 мг (добова потреба 100 – 300 мкг); вітамін С, вітамін В9 (фолат) 1000 мг (добова потреба 400 мкг); вітамін B2 (рибофлавін), вітамін B6, омега-3 2000 мг двічі на день (добова потреба 200 – 500 мг), плюс кілька інших вітамінних, мінеральних, поживних і пробіотичних добавок.

Коли з’явилися симптоми, він припинив прийом щоденного коктейлю, але симптоми не зникли. Результати аналізів крові, призначених його сімейним лікарем, показали, що у нього дуже високий рівень кальцію та трохи підвищений рівень магнію. А його рівень вітаміну D у 7 разів перевищував норму.

Аналізи також показали, що його нирки майже не працюють (гостра ниркова травма). Результати різноманітних рентгенівських знімків і сканувань на наявність раку не підтвердились. Чоловік пробув у лікарні 8 днів та потребував дорогого та складного лікування. Через два місяці після виписки його рівень кальцію нормалізувався, але рівень вітаміну D все ще був аномально високим.

Вітамін D можна отримати без вітамінних добавок

Науковці наголошують, що цей випадок дуже показовий, бо більшості людей не потребують добавок вітаміну D. Його достатню кількість можна отримати з їжею (наприклад, гриби, жирна риба, яйця) та під впливом сонячного світла.

Симптоми передозування вітаміном D

Симптоми гіпервітамінозу D численні та різноманітні і в основному спричинені надлишком кальцію в крові. Вони включають:

сонливість,

сплутаність свідомості,

апатію,

психоз,

депресію,

кому,

анорексію,

біль у животі,

блювоту,

закреп,

пептичну виразку,

панкреатит,

високий кров'яний тиск,

аномальний серцевий ритм,

аномалії нирок, включаючи ниркову недостатність.

Також повідомлялося про інші супутні ознаки, такі як кератопатія (запальне захворювання очей), скутість суглобів (артралгія) і втрата слуху або глухота, додають вони. Тому варто подумати двічі перед початком вживання вітамінних добавок.