Перегляд телевізора "з'їдає" сіру речовину мозку: чи є допустимий час

Люди середнього віку, які регулярно дивляться телевізор, мають вищі ризики погіршення мислення і пам'яті в старшому віці. Щогодини зникає 0,5% сірої речовини мозку.

Результати трьох досліджень озвучили фахівці Американської кардіологічної асоціації з епідеміології, профілактики, способу життя і кардіометаболічного здоров'я.

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Примітно, що навіть помірний час перегляду телевізора може негативно впливати на когнітивні функції людей в старшому віці. У таких людей виявили значну атрофію головного мозку.

Увага! Дослідники визначили, що за кожну додаткову годину перегляду телевізора людина в середньому втрачає близько 0,5% сірої речовини. Більше телевізійного часу, менше сірої речовини.

Чому важлива сіра речовина? Вона бере участь в управлінні м'язами, зором, слухом, у прийнятті рішень та в інших важливих функціях мозку. Чим більший об'єм сірої речовини, тим зазвичай краща здатність запам'ятовувати і мислити.

Результати досліджень

У першому дослідженні було близько 6500 учасників, які дивилися телепередачі впродовж шестирічного періоду з середини 1980-х до середини 1990-х років.

Людей розділили на три групи: ті, хто ніколи або рідко дивився телевізор, ті, хто дивився іноді, і ті, хто дивився часто або дуже часто. В міру дорослішання вони проходили серію тестів на продуктивність мозку.

В порівнянні з учасниками, які повідомили, що дивляться телевізор дуже мало, в учасників, які повідомили, що дивляться телевізор в помірній або великій кількості, когнітивні функції погіршилися приблизно на 7%,

– зазначила ідослідниця Прія Палта.

У другому дослідженні вивчали дані 970 людей, які часто дивились телевізор. Їм, в контексті дослідження робили МРТ мозку, та відстежували зміни в його структурі.

Виявилось, що у людей, які інколи або часто дивилися телевізор, зменшилась кількість сірої речовини в мозку, що вказує на атрофію або погіршення стану мозку.

Третє дослідження охопило близько 600 людей та тривало 20 років. Вчені кожні 5 років запитували учасників, скільки в середньому годин в день вони проводять перед телевізором. Після 20 років експерименту вчені зробили МРТ мозку учасникам, щоб оцінити, скільки сірої речовини залишилося у їхньому мозку.

Це дослідження теж підтвердило, що більш частий перегляд телевізора був пов'язаний з меншим обсягом сірої речовини мозку в старшому віці.

За кожну додаткову годину перегляду телевізора людина в середньому втрачає близько 0,5% сірої речовини – аналогічно щорічному погіршенню стану мозку у літніх людей, – зауважив дослідник Райан Догерті.

Водночас дослідники не можуть сказати, чи телебачення безпосередньо, чи кількість часу, проведеного на дивані, є причиною деградації мозку.

За словами президента Американської кардіологічної асоціації доктора Мітча Елкінда, цілком логічно, що тривала малорухома поведінка може в кінцевому підсумку позбавити людей розумових здібностей.

Вчені вважають, що чим більше руху, тим краще. Вони радять будь-яку фізичну активність щогодини.

Перегляд телевізора – це когнітивно-пасивна малорухома поведінка, яка не вимагає особливої ​​концентрації або роздумів. Тож, цілком логічно, що це викликає репресування когнітивних здібностей.