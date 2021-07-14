Тепловий удар можна отримати навіть без потрапляння прямих сонячних променів. Клінічний доцент кафедри сімейної медицини Техаського університету A&M дав 3 дієвих поради про те, як уникнути теплового удару.

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Жертвами теплового удару стають люди будь-якого віку. Втім, найнебезпечніше такий стан є для, зокрема, таких осіб:

з серцево-судинними захворюваннями;

для літніх людей;

маленьких дітей;

тих, хто займається фізичною працею на сонці.

Додатковими факторами ризику стають ожиріння, діабет і серцево-судинні захворювання.

Сонячний або тепловий удар – що це? Це порушення функції головного мозку, викликаний тривалим впливом прямих сонячних променів на непокриту голову людини. Він супроводжується небезпечними симптомами. Тепловіддача знижується, а процеси теплоутворення прискорюються.

Як уникнути теплового удару під час спеки

1. Водний баланс. У спеку пити більше води і виключити солодкі напої, газовану воду та алкоголь.

2. Знизьте фізичне навантаження. Не займайтеся спортом з 10 до 17 години, залежно від регіону. Враховуйте те, що при ранкових і вечірніх тренуваннях організм буде більше використовувати часу на відновлення, оскільки температура і вологість підвищені.

Також уникайте перебування на відкритому, пекучому сонці в пік його активності – з 12:00 до 16:00.

3. Знайдіть обов'язково хоча б одне прохолодне місце, де ви зможете відпочити від сильної спеки. Втім, не зловживайте кондиціонером.

Тепловий удар – симптоми почервоніння шкіри тіла;

задуха;

слабкість;

нудота, блювота;

запаморочення, потемніння в очах, зорові галюцинації;

частий і слабкий пульс;

шкіра стає на дотик гаряча і суха;

м'язові спазми та біль;

прискорене дихання;

втрата свідомості;

порушення сну або повна його відсутність;

тепловий удар може привести до летального результату.

Що робити, якщо є перші симптоми

Якщо раптом у вас чи в когось поруч кілька ознак сонячного удару, потрібно викликати лікаря. До приїзду медиків необхідно лягти на спину в прохолодному місці – якщо є нудота і слабкість. При блювоті – покласти лягти набік.

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На лоб і потилицю потрібно покласти холодні компреси. А також забезпечити приплив свіжого повітря. Можна також прийняти прохолодний душ або ванну. Однак занурювати різко в холодну ванну хворого не можна, вода має бути у межах 18 – 20 градусів.