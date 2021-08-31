Тож повного переходу на електронні лікарняні з 1 вересня не буде. Цю дату відтермінують ще принаймні на місяць. Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Так, з 3 тисяч закладів, які видають листки непрацездатності, цифрову систему опанували трохи більше ніж 2 тисячі.

Зараз понад 2 тисячі закладів можуть формувати електронні лікарняні. Передбачений повний перехід з 1 вересня, але попри це є окремі відомчі лікарні – ті, що в глибинках. Їм треба трохи більше часу,

– розповіли у МОЗ.

Там додали, що зараз юстується наказ, який продовжить цей перехідний період орієнтовно до 1 жовтня. Разом з тим, вже зараз можна оформляти лікарняні в електронному форматі. Однак якийсь час медзаклади ще зможуть видавати і паперові листки непрацездатності.

Що таке електронний лікарняний? Це документ в електронній формі, який замінює паперовий. На підставі медичного висновку лікаря в Електронному реєстрі листків непрацездатності формується запис з унікальним номером – єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності. Лише маючи лікарняний, працівник може розраховувати на виплати за робочі дні, коли він хворий.

Як отримати лікарняний онлайн:

прийти до лікаря на огляд; лікар має створити електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та завірити його електронним підписом; тоді пацієнт повинен отримати повідомлення від E-health. Звідти медичний висновок потрапить до Реєстру Пенсійного фонду; там і сформується електронний листок непрацездатності; про це також надійде повідомлення на телефон.

Довідка. За даними МОЗ, щороку 5,5 мільйонів українців отримують листки непрацездатності. А завдяки електронним лікарняним вдасться знищити корупційні зловживання у цій сфері та зекономити кошти держав.