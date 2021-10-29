Готуватись потрібно вже: як безболісно перейти на зимовий час

У ніч на 31 жовтня Україна переходить на зимовий час. У МОЗ надали поради, як перейти на зимовий час без шкоди для здоров'я.

Годинники переведуть о 4 годині ранку 31 жовтня – тоді для людей світловий день стане коротшим. У МОЗ наголосили, що брак сонячного світла позначається на загальному самопочутті.

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Зміна світлового дня може спричинити дратівливість і відчуття стомленості. Через те, що день стане коротшим, може виникнути дефіцит вітаміну Д, тож у відомстві радять частіше бувати на вулиці у світлу пору доби.

При можливості слід виходити на вулицю в денну пору доби. Адже це один зі способів отримати вітамін Д. У час, коли ніч стає довшою, а день – коротшим, може виникнути дефіциту цього вітаміну. Тож варто проконсультуватися з лікарем щодо приймання профілактичної дози вітаміну Д,

– розповіли у МОЗ.

Як підготуватися до зміни графіку

За кілька днів до переведення годинників варто спробувати лягати спати на 15 – 20 хвилин пізніше. Сон має бути регулярним і мати однакову тривалість.

Також варто дотримуватися гігієни сну. Відкладайте телефон щонайменше за годину до того, як лягатимете спати. Замість перегляду телевізора варто обирати читання книги, прийняти теплий душ та приглушити світло.

Окрім цього, для покращення самопочуття варто зробити своє життя активнішим.

Легка руханка покращить сон. Проте тренуватися потрібно не пізніше ніж за чотири години до відпочинку, оскільки підвищення температури тіла може ускладнити процес засинання,

– додали в МОЗ.

Вечеря теж має значення

У міністерстві також заявили, що після переведення годинника варто вечеряти в один і той самий час. Під час вечері надавайте перевагу білкам та клітковині, споживаючи менше вуглеводів.

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