Лікарка-інфекціоністка Тетяна Логінова в ефірі одного з телеканалів розповіла, що в Індії перехворілі на коронавірус почали масово хворіти на мукоромікоз. Це так званий "чорний грибок".
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Причина цьому – надмірне вживання антибіотиків, особливо серед людей з ослабленим імунітетом. До прикладу в Україні через це найчастіше розвиваються дисбактеріози, які викликані грибами Candida albicans і Aspergillus.
Люди лікувалися не тільки стероїдами, а й антибіотиками. Антибіотики також дають дисбактеріоз організму, у нас в країні найчастіше виникають кандидози. А в цьому випадку (в Індії – 24 канал) на тлі антибіотикотерапії плюс кортикостероїди, які пригнічують запальні процеси, також можуть прекрасно розвиватися ці грибкові інфекції,
– розповіла Тетяна Логінова.
Лікарка додала, що ця інфекція може не тільки вражати очі та носову порожнину, а й легені. І вона значно затягує одужання після COVID-19.
За словами Логінової, грибкова інфекція "вимагає дуже ретельного антимікотичного лікування спеціальними препаратами".
Ситуація з коронавірусом в Індії: що відомо
- У лікарнях бракує місць, хворим не вистачає кисневих балонів. Останніми тижнями крематорії та традиційні для Індії місця самостійної кремації померлих перевантажені. Тепер спалювати померлих доводиться просто на площах, паркінгах чи в міських парках. На мусульманському кладовищі міста теж уже майже не залишилося місця для нових могил.
- Раніше в країні зафіксували циркуляцію нового штаму коронавірусу B1617, який має 2 мутації. Лікарі та науковці вважають, що він є більш заразним, аніж усі інші.
- На думку представника ВООЗ, головною причиною поширення інфекції є недотримання громадянами карантину, зокрема нещодавні масові гуляння.
- Виявилось, що небаченого тиску від людей зазнала й система охорони здоров'я країни. Пацієнти з легкими симптомами хвороби в паніці відвідували лікарні, хоч могли залитися вдома та пролікуватися там же.
- На Гоа у кожного другого протестованого на COVID-19 результат виявляється позитивним.