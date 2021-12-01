Перехворіли на коронавірус: коли вакцинуватись і чому не варто сподіватись на антитіла

Вакцинація ефективний спосіб профілактики проти коронавірусної хвороби. Передусім це можливість знизити ризики важкого перебігу хвороби. Вакцинуватись важливо, навіть якщо вже хворіли на COVID-19. Причому робити щеплення можна майже відразу після одужання.

Перенесений коронавірус не є протипоказом вакцинації

У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що перенесений коронавірус не є протипоказом до вакцинації. За оновленими даними, щеплення рекомендують робити через 28 днів після появи симптомів, або позитивного ПЛР-тесту.

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Інформація про те, що з вакцинацією варто зачекати 6 місяців була виправдана тим, що на початку вакцинальної кампанії не було достатньо вакцин, а тому пріоритетно імунізували вразливі групи населення, зокрема літніх людей та медпрацівників.

Природний імунітет не гарантія, що ви не захворієте знову

Набутий після перенесення хвороби імунітет не захищає від повторного інфікування. Дійсно, якщо ви перехворіли на коронавірус у безсимптомній, легкій чи важкій формі, ваш організм вже познайомився з коронавірусом та виробив до нього імунітет. Такий імунітет називають природним.

Однак, природний імунітет не гарантує, що ви не захворієте знову. Ба більше, від того, як ви перенесли хворобу раніше, буде залежати важкість повторного перебігу хвороби.

Антитіла свідчать про контакт із вірусом, а не про імунітет проти нього.

Крім того, експерти наводять дані досліджень, які свідчать, що близько 1% людей, які перехворіли, повторно інфікуються коронавірусом. Зокрема, ризик повторного захворювання підвищується до 20% у медичних працівників.

Тривалість імунітету теж досі є суперечливим питанням. Вчені з Великобританії розробили математичну модель зниження імунітету у людей, які перехворіли, і дійшли висновку, що чим старше людина, тим швидше втрачається набутий після хвороби імунітет.

Чому імунітет від вакцини кращий

Імунітет, який формується після вакцинації, надасть надійніший захист від коронавірусної хвороби. Вакциновані люди мають менші ризики інфікуватись, а якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень.

Також нещодавно вчені довели, що люди, які перехворіли на COVID-19, а потім вакцинувались, можуть мати так званий гібридний імунітет, який захищає проти більшості, якщо не всіх штамів COVID-19.

Зокрема, в дослідженні виявили, що сироватка (частина крові, що містить антитіла) таких людей ефективніше нейтралізувала інші штами коронавірусу, ніж у тих, хто вакцинувався, але ніколи не хворів.

Водночас через те, що природний імунітет формує антитіла до коронавірусу у людей виникла хибна думка, що цього достатньо, аби мати імунітет до коронавірусу.

Генетик Олександр Коляда пояснив, що ймовірність захворіти на коронавірус залежить не тільки від рівня антитіл, а також від рівня Т-клітинного імунітету, генетичної сприйнятливості до вірусу та інших чинників – від погодних до соціальних умов.

Чи варто робити тест на антитіла до коронавірусу?

Антитіла – лише опосередкований маркер, він вказує не стільки на сформований імунітет, скільки на сам факт взаємодії зі збудником. Тобто, чи знайомий вашому організму цей вірус, чи ні. А для визначення ступеню захисту від коронавірусу потрібно оцінювати клітинний імунітет, що є дуже дорогим дослідженням, в Україні таких не проводять. Відповідно робити тест на рівень антитіл – марно!

Крім того, результати досліджень Центрів США з контролю над захворюваннями показують, що у 36% людей, які перехворіли на коронавірус, не виробились антитіла до хвороби.

Натомість після вакцинації препаратами Pfizer або Moderna антитіла виробляються у всіх щеплених, окрім людей з імунними захворюваннями.

Робити тест на антитіла до COVID-19 безпосередньо перед щепленням теж не потрібно, адже їх рівень ніяк не вплине на реакцію організму на вакцину.

Як працюють вакцини і які реакції організму можуть бути після щеплення

Побічні ефекти можуть виникнути після щеплення будь-якою вакциною.

Pfizer-BioNTech та Moderna – це мРНК-вакцини. Вони особливі тим, що не містять "ослаблений" вірус, а вчать організм виробляти протеїн шипів коронавірусу.

Інший тип вакцин – вірусо-векторний, наприклад Oxford-AstraZeneca. Для неї вчені змодифікували вірус респіраторного захворювання шимпанзе, додавши частину генетичного коду коронавірусу.

Утім, результат у всіх вакцин однаковий: запускається імунна реакція організму, який починає боротися з вірусом і виробляти антитіла.

Попри ймовірність побічних реакцій організму, передусім варто розуміти, що вакцини проти COVID-19 безпечні та ефективні, адже проходять всі стадії клінічних досліджень.

Найбільш поширеними побічними ефектами після вакцинації проти коронавірусу є:

слабкість,

озноб /жар,

головний біль,

біль у м'язах,

нудота.

Іноді в місці проколу на руці може з'явитися біль, припухлість та почервоніння.

Поява подібних побічних ефектів – це цілком нормальне явище. Як правило, ці симптоми зникають за кілька днів. Це є доказом того, що вакцина, яку ввели в організм, діє, а імунна система реагує потрібним чином.

Водночас відсутність побічки не означає, що ефекту від вакцини немає. Це лише свідчить про індивідуальний характер реакції організму.

Протипоказання до вакцинації

Варто розуміти, що всього 1% населення має протипоказання до вакцинації проти COVID-19. Іншим людям, а особливо тим, які мають хронічні захворювання навпаки важливо вакцинуватись. Втім, якщо ви таки сумніваєтесь, тоді варто проконсультуватись з лікарем.

Деяким людям не можна вакцинуватися не тому, що вакцина подіє на них негативно й із ними щось трапиться, а тільки тому, що вакцина може не спрацювати.