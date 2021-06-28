Перехворілих на COVID-10 дітей в Індії вражає небезпечний синдром

Спред дітей в Індії, які перехворіли на коронавірус, почали фіксувати випадки мультисистемного запального синдрому. Точну кількість таких пацієнтів лікарі не називають, але випадків вже сотні.

Вперше цей синдром зафіксували рік тому. І з кожним днем з'являється все більше нових випадків. Про це заявив завідувач педіатричного відділення невідкладної допомоги та інтенсивної терапії Інституту медичної освіти професор Джаяшрі.

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Відомо, що мультисистемний запальний синдром зареєстрували у дітей, які проживають в штатах Махараштра, Харьяна, Пенджаб та інших. Лікарів турбує відсутність офіційної загальнонаціональної статистики щодо цієї хвороби. Окрім цього, в країні досі немає рекомендацій, як боротися з мультисистемним запальним синдромом у дітей.

Коли з'являється мультисистемний запальний синдром у дітей

За словами медиків, мультисистемний запальний синдром з'являється через 4 – 6 тижнів після одужання дитини чи підлітка від коронавірусу. Він виникає й у тих, хто переносив хворобу в легкій формі.

Симптоми мультисистемного запального синдрому:

підвищення температури,

лихоманка,

висип,

кон'юнктивіт,

діарея і блювота,

низький кров'яний тиск.

Цей синдром небезпечний тим, що може призвести до смерті. Окрім цього, медики часто плутають його з іншою дитячою хворобою.