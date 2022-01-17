Вчені поки не можуть пояснити причину змін в організмі. Однак вони не залежать від тяжкості перенесеної інфекції, наявності чи відсутності симптомів "тривалого ковіду".
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Як проводили дослідження
Протягом 8 місяців вчені спостерігали за різними імунними білками у крові – біомаркерами – добровольців, щоб оцінити патерни активності у динаміці. Групу контролю склали перехворілі на коронавірус, а також здорові люди. Дослідників цікавило, як реагувала імунна система кожного пацієнта протягом місяців після COVID-19.
Загалом вчені з Австралії проаналізували дані 147 пацієнтів, які перехворіли на COVID-19 у різних формах у 2020 році. З них – 20% повідомили про симптоми тривалого захворювання на коронавірус.
Що виявили науковці
Спочатку вчені зафіксували зміни у 6 специфічних біомаркерах. У період до чотирьох місяців їхній рівень був приблизно однаковим у всіх перехворіли на COVID-19. Проте потім почав поступово знижуватися у людей, які перенесли недугу безсимптомно.
Однак два типи імунних клітин – відомих як інтерферони – залишалися на високому рівні у пацієнтів з тривалим перебігом COVID-19 протягом усіх 8 місяців.
Найяскравіші зміни вчені спостерігали в інтерферонах першого та третього типів, які зазвичай виробляються у відповідь на присутність вірусу та зникають після одужання.
Поки не ясно, чи це пов'язано з часом перебування вірусу в організму, постінфекційним аутоімунітетом або їхньою комбінацією, проте нас турбують будь-які з цих варіантів,
– заявили автори.
Автори сподіваються, що легкі варіанти SARS-CoV-2 та високі показники вакцинації можуть скоротити ці патерни активності та зробити COVID-19 менш тривалим. Тим часом штам Омікрон, який легко передається від людини до людини та ухиляється від імунної системи, поки що не виправдовує цих надій.
Автори називають отримані результати дуже тривожними і поки що не готові прогнозувати наслідки цих подій.
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Раніше інша група вчених також вивчала особливості імунної системи людини. Виявилось, що у ній є білки, яким мільярд років. Вперше вони з'явилися в одноклітинних організмів і можуть розкрити нові подробиці функції імунітету людини.
Що таке "тривалий ковід"?
Станом на зараз не існує медичного визначення "тривалого ковіду" - як і чіткого переліку його симптомів. Двоє людей із цим станом можуть мати дуже різний досвід. Проте найпоширенішою його особливістю є постійна й виснажлива втома.
Серед інших симптомів – задишка, кашель, біль у суглобах і м'язах, проблеми зі слухом і зором, втрата нюху й смаку, а також проблеми з серцем, нирками та кишківником. До цього інколи додаються проблеми з психічним здоров'ям, зокрема депресія та тривога.