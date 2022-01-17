Вчені поки не можуть пояснити причину змін в організмі. Однак вони не залежать від тяжкості перенесеної інфекції, наявності чи відсутності симптомів "тривалого ковіду".

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Як проводили дослідження

Протягом 8 місяців вчені спостерігали за різними імунними білками у крові – біомаркерами – добровольців, щоб оцінити патерни активності у динаміці. Групу контролю склали перехворілі на коронавірус, а також здорові люди. Дослідників цікавило, як реагувала імунна система кожного пацієнта протягом місяців після COVID-19.

Загалом вчені з Австралії проаналізували дані 147 пацієнтів, які перехворіли на COVID-19 у різних формах у 2020 році. З них – 20% повідомили про симптоми тривалого захворювання на коронавірус.

Важливо! Ніхто з добровольців не був щеплений проти коронавірусу.

Що виявили науковці

Спочатку вчені зафіксували зміни у 6 специфічних біомаркерах. У період до чотирьох місяців їхній рівень був приблизно однаковим у всіх перехворіли на COVID-19. Проте потім почав поступово знижуватися у людей, які перенесли недугу безсимптомно.

Однак два типи імунних клітин – відомих як інтерферони – залишалися на високому рівні у пацієнтів з тривалим перебігом COVID-19 протягом усіх 8 місяців.

Найяскравіші зміни вчені спостерігали в інтерферонах першого та третього типів, які зазвичай виробляються у відповідь на присутність вірусу та зникають після одужання.

Поки не ясно, чи це пов'язано з часом перебування вірусу в організму, постінфекційним аутоімунітетом або їхньою комбінацією, проте нас турбують будь-які з цих варіантів,

– заявили автори.

Автори сподіваються, що легкі варіанти SARS-CoV-2 та високі показники вакцинації можуть скоротити ці патерни активності та зробити COVID-19 менш тривалим. Тим часом штам Омікрон, який легко передається від людини до людини та ухиляється від імунної системи, поки що не виправдовує цих надій.

Автори називають отримані результати дуже тривожними і поки що не готові прогнозувати наслідки цих подій.

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Раніше інша група вчених також вивчала особливості імунної системи людини. Виявилось, що у ній є білки, яким мільярд років. Вперше вони з'явилися в одноклітинних організмів і можуть розкрити нові подробиці функції імунітету людини.