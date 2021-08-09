У здорових молодих людей, які перенесли COVID-19, змінена реакція "Бийся або втікай". Групу пацієнтів порівнювали з людьми, які не хворіли на коронавірус.

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Що таке реакція "Бийся або втікай"? Згідно з Вікіпедією, це фізіологічна реакція, яка виникає у відповідь на небезпечну подію, фізичну травму або загрозу для життя.

За цю реакцію відповідає симпатична нервова система.

Зміни в цій реакції, особливо якщо вони тривалі, означають, що багато процесів в організмі можуть бути порушені.

Особливості дослідження та висновки:

Дослідники вивчали функцію легенів, працездатність, судинну функцію і нервово-серцево-судинний контроль.

Для цього вони використали техніку, яка називається мікронейрографією. При ній крихітну голку з електродом вводять в нерв за коліном, яка записує його електричні імпульси цього і вимірює, скільки розрядів електричної активності відбувається і наскільки вони великі.

Спочатку дослідники вивчили базову активність нервів в стані спокою, частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск.

Активність симпатичних нервів в стані спокою у перехворілих на COVID-19 була вищою, ніж у здорових людей.

Після цього учасники на 2 хвилини занурювали руку в суміш води з льодом. У здорових людей це викликає глибоке підвищення активності симпатичного нерва артеріального тиску. Але перехворілі на COVID-19 не були такими чутливими до болю.

Весь цей час учасники перебували в горизонтальному положенні. Але після того, як їх перевели у вертикальне, у перехворілих на коронавірус спостерігалося досить велике збільшення частоти серцевих скорочень. Окрім цього, активність симпатичного нерва упродовж всього тесту нахилу у них теж була вищою.