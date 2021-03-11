Перехворілим на коронавірус може бути достатньо однієї дози Pfizer або Moderna

Співробітники кафедри мікробіології Школи медицини Маунт-Сінай в Нью-Йорку з'ясували, як люди, які перенесли COVID-19, реагують на вакцинацію препаратами від компаній Pfizer-BioNTech та Moderna.

Вчені залучили до дослідження 109 людей та розділили їх на 2 групи. В одних був імунітет до SARS-CoV-2, а в інших – ні.

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Дослідники з'ясували, що перша група з імунітетом виробляла антитіла у перші дні після першої дози вакцини в 10 – 20 разів швидше, ніж група неінфікованих людей.

Після введення другої дози швидкість вироблення антитіл в інфікованої групи був більш ніж у 10 разів швидшим, ніж не в інфікованої.

Ми показали, що відповідь антитіл на першу дозу вакцини у людей з уже наявним імунітетом дорівнює або навіть перевищує відповідь у неінфікованих людей після другої дози. З цієї причини ми вважаємо, що для досягнення імунітету однієї дози вакцини досить для людей, які вже були інфіковані SARS-CoV -2,

– розповіла Вівіана Саймон, співробітниця кафедри мікробіології Школи медицини Маунт-Сінай.

Її колега доктор Краммер зауважив, що фактично перша доза вакцини для людей, які перехворіли на коронавірус, імунологічно нагадує бустерну (другу) дозу у людей, які не були інфіковані.

У перехворілих людей сильніші побічні ефекти після першої дози і це хороший знак

Також вчені дослідили системні реакції після першої дози вакцини в другій групі з 231 людини, 83 з яких хворіли на коронавірус, а 148 – ні.

І хоч вакцини в цілому добре переносилися, незначні симптоми в місці ін'єкції були помічені в обох підгрупах. А саме:

біль,

набряк,

почервоніння шкіри.

Однак у реципієнтів з уже присутнім імунітетом побічні ефекти виникали частіше, включаючи втому, головний біль, озноб, лихоманку і біль в м'язах або суглобах.

Науковці зазначили, що інтенсивність відповіді на першу дозу у раніше інфікованих людей аналогічна реакції неінфікованих людей після другої дози.

Причина посилення імунної відповіді в обох групах, ймовірно, пов'язана вже з тим фактом, що організм вже "підготовлений". Тобто імунні клітини навчилися розпізнавати спайковий білок коронавірусу. Тож клітини реагують більш енергійно, що призводить до сильнішої реакції на вакцину.

Тож дослідники таки пропонують використовувати серологічний аналіз для виявлення антитіл. І якщо вони є, тоді людині може знадобитися лише 1 доза вакцини. Це дає можливість розширити обсяги вакцинації.