Вакцинація від COVID-19 після того, як людина перехворіла на коронавірус, на думку дослідників, надає найсильніший імунітет, пише USA Today. Саме такі рекомендації надають у Центрах із контролю та профілактики захворювань (CDC), МОЗ України й не тільки. Втім, розберімося, що таке імунітет та чим природній відрізняється від того, що виробляється після щеплення.
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Імунітет після COVID-19 VS після щеплення
Природний імунітет
- Щоб отримати, доведеться хворіти. Можливо, довго і з наслідками для здоров'я. Ще із мінусів – можна заразити інших людей.
- Імунна відповідь непередбачувана: у когось багато антитіл, а в когось мало. Це залежить багатьох чинників: віку, стану здоров'я, наявності хронічних захворювань.
- Люди, які хворіли в легкій формі, можуть мати слабку імунну відповідь. Важко прогнозувати, як довго вона захищатиме, однак із часом зменшується.
- Можна повторно заразитися новими штамами.
Імунітет після щеплення
- Щоб отримати, треба щепитися. Вакцина знайомить імунітет із вірусом за перевіреним, безпечним та контрольованим шляхом.
- Серйозні ускладнення після вакцинації дуже рідкісні.
- Імунна відповідь здебільшого передбачувана, у більшості випадків – потужна. Однак у людей із пригніченим імунітетом може не виробитись достатньої імунної відповіді.
- Посилює захист, якщо прищепитися після хвороби.
- Втім, важко прогнозувати, як довго захищатиме, оскільки імунітет теж зменшується з часом, тому повторна вакцинація рекомендується раз на пів року.
- Можна повторно заразитись. Однак вважається, що щеплення захищає від тяжкого перебігу та госпіталізацій.
- Ба більше, вакцини можна адаптувати до нових варіантів коронавірусу.
Що кажуть вчені
Вчені не мають однозначної відповіді на питання, який імунітет сильніший: від щеплення або після хвороби. Дані досліджень поки що різняться. Наведемо деякі з них.
Що таке імунітет?Імунітет – це здатність організму захищати себе від мікроорганізмів, які спричиняють хвороби. Він може виникнути після природного контакту зі збудником хвороби або його розвиток можна стимулювати вакцинацією.
Ізраїльське дослідження
Джерело: medRxiv
У серпні 2021 року вийшло дослідження, у якому вчені порівняли частоту зараження, тяжкість захворювання, госпіталізацію та смертність у різних групах пацієнтів.
- у першій групі люди отримали 2 дози вакцини Pfizer-BioNTech;
- у другу потрапили ті, хто перехворіли на COVID-19%
- у третій – ті, хто й перехворів, й отримав одну дозу вакцини.
Дослідження проводили в Ізраїлі з 1 червня до 14 серпня 2021 року, де на той час домінував Дельта-штам. У дослідженні взяли участь понад 700 тисяч людей.
За результатами, у щеплених, які до цього не хворіли на коронавірус, ризик зараження Дельта-штамом був у 13 разів вищим, ніж у тих, хто перехворів. Але ті, хто прищепився однією дозою й до цього хворів, мали більший захист від Дельти, ніж люди з природним імунітетом.
Дослідження антитіл після Moderna та після хвороби
Джерело: Pub.med
Інші дослідження говорять про те, що імунна відповідь після вакцини орієнтована на більшу кількість варіантів SARS-CoV–2 з невеликими мутаціями, на відміну від природного імунітету.
Тобто, припускають, що природний імунітет та імунітет, викликаний вакцинацією, відрізняються тим, як вони розпізнають нові варіанти вірусу.
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Як з'являється природний імунітет та імунітет від вакцин
Коронавірус, потрапивши в організм, він починає активно розмножуватися в клітинах. Організму таке не подобається, тому він виставляє захист у вигляді антитіл – білків, які знаходять вірус в організмі та атакують його.
Якщо мовиться про формування природного імунітету, то організм бореться з вірусом без підготовки. Він вчиться пізнавати вірус, виробляє проти нього антитіла.
Щоби з'явився імунітет до коронавірусу, хворіти не обов'язково, можна зробити щеплення. Вакцина – це так звана інструкція для імунітету, як дізнатися та атакувати вірус. У відповідь на введення вакцини також формуються антитіла. Тільки на відміну від реальної хвороби, коли імунітет навчається на практиці, клітини готові захищатися від реального вірусу, коли він потрапить в організм.