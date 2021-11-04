Перехворіти чи вакцинуватись: який імунітет до коронавірусу сильніший

Як і після більшості інших вірусів, люди, що підчепили COVID-19, мають природній імунітет. Але науковці й досі не знають, як довго він зберігається. Тож навіть якщо ви вже перехворіли на коронавірус, усі офіційні організації рекомендують вакцинуватись.

Вакцинація від COVID-19 після того, як людина перехворіла на коронавірус, на думку дослідників, надає найсильніший імунітет, пише USA Today. Саме такі рекомендації надають у Центрах із контролю та профілактики захворювань (CDC), МОЗ України й не тільки. Втім, розберімося, що таке імунітет та чим природній відрізняється від того, що виробляється після щеплення.

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Імунітет після COVID-19 VS після щеплення

Природний імунітет

Щоб отримати, доведеться хворіти. Можливо, довго і з наслідками для здоров'я. Ще із мінусів – можна заразити інших людей.

Імунна відповідь непередбачувана: у когось багато антитіл, а в когось мало. Це залежить багатьох чинників: віку, стану здоров'я, наявності хронічних захворювань.

Люди, які хворіли в легкій формі, можуть мати слабку імунну відповідь. Важко прогнозувати, як довго вона захищатиме, однак із часом зменшується.

Можна повторно заразитися новими штамами.

Імунітет після щеплення

Щоб отримати, треба щепитися. Вакцина знайомить імунітет із вірусом за перевіреним, безпечним та контрольованим шляхом.

Серйозні ускладнення після вакцинації дуже рідкісні.

Імунна відповідь здебільшого передбачувана, у більшості випадків – потужна. Однак у людей із пригніченим імунітетом може не виробитись достатньої імунної відповіді.

Посилює захист, якщо прищепитися після хвороби.

Втім, важко прогнозувати, як довго захищатиме, оскільки імунітет теж зменшується з часом, тому повторна вакцинація рекомендується раз на пів року.

Можна повторно заразитись. Однак вважається, що щеплення захищає від тяжкого перебігу та госпіталізацій.

Ба більше, вакцини можна адаптувати до нових варіантів коронавірусу.

Що кажуть вчені

Вчені не мають однозначної відповіді на питання, який імунітет сильніший: від щеплення або після хвороби. Дані досліджень поки що різняться. Наведемо деякі з них.

Що таке імунітет? Імунітет – це здатність організму захищати себе від мікроорганізмів, які спричиняють хвороби. Він може виникнути після природного контакту зі збудником хвороби або його розвиток можна стимулювати вакцинацією.

Ізраїльське дослідження

Джерело: medRxiv

У серпні 2021 року вийшло дослідження, у якому вчені порівняли частоту зараження, тяжкість захворювання, госпіталізацію та смертність у різних групах пацієнтів.

у першій групі люди отримали 2 дози вакцини Pfizer-BioNTech;

у другу потрапили ті, хто перехворіли на COVID-19%

у третій – ті, хто й перехворів, й отримав одну дозу вакцини.

Дослідження проводили в Ізраїлі з 1 червня до 14 серпня 2021 року, де на той час домінував Дельта-штам. У дослідженні взяли участь понад 700 тисяч людей.

Ця стаття – препринт. Тобто ще не пройшла рецензування в науковому журналі.

За результатами, у щеплених, які до цього не хворіли на коронавірус, ризик зараження Дельта-штамом був у 13 разів вищим, ніж у тих, хто перехворів. Але ті, хто прищепився однією дозою й до цього хворів, мали більший захист від Дельти, ніж люди з природним імунітетом.

Дослідження антитіл після Moderna та після хвороби

Джерело: Pub.med

Інші дослідження говорять про те, що імунна відповідь після вакцини орієнтована на більшу кількість варіантів SARS-CoV–2 з невеликими мутаціями, на відміну від природного імунітету.

Тобто, припускають, що природний імунітет та імунітет, викликаний вакцинацією, відрізняються тим, як вони розпізнають нові варіанти вірусу.

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Як з'являється природний імунітет та імунітет від вакцин

Коронавірус, потрапивши в організм, він починає активно розмножуватися в клітинах. Організму таке не подобається, тому він виставляє захист у вигляді антитіл – білків, які знаходять вірус в організмі та атакують його.

Якщо мовиться про формування природного імунітету, то організм бореться з вірусом без підготовки. Він вчиться пізнавати вірус, виробляє проти нього антитіла.

Щоби з'явився імунітет до коронавірусу, хворіти не обов'язково, можна зробити щеплення. Вакцина – це так звана інструкція для імунітету, як дізнатися та атакувати вірус. У відповідь на введення вакцини також формуються антитіла. Тільки на відміну від реальної хвороби, коли імунітет навчається на практиці, клітини готові захищатися від реального вірусу, коли він потрапить в організм.