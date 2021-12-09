Нове дослідження омолодження

Вчені з Університету Піттсбурга перелили біологічну рідину від юних мишей до літніх і помітили, що у тих покращилася регенерація м'язів.

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З віком м'язи поступово зменшуються в об'ємі, слабшають та гірше відновлюються після травм. Вчені встановили, що це вікове порушення регенерації м'язів у мишей пов'язане саме з ослабленням позаклітинних везикул.

Дослідники перелили літнім гризунам кров молодих особин, після чого їхня м'язова тканина почала посилено відновлюватися. Коли із сироватки видалили позаклітинні везикули, ефект зник.

Чому переливання крові може омолоджувати

Річ у тім, що в крові містяться позаклітинні везикули (крихітні позаклітинні бульбашки), які взаємодіють із клото – "білком довголіття" у клітинах м'язової тканини. Коли гризуни старіють, інтенсивність обміну інформацією між везикулами та клотом знижується.

Важливо! Отримані результати є важливим прогресом у розумінні того, чому здатність м'язів до регенерації зменшується з віком.

Чи поширюється цей ефект на людей, поки що невідомо. Спроби протестувати терапію на реальних пацієнтах зазнали критики. Але вчені сподіваються, що їхнє відкриття допоможе розробити методики регенерації м'язів людей старшого віку.