Україна до грудня 2020 року не вела жодних перемовин з будь-якими фармацевтичними виробниками щодо вакцини проти COVID-19. Водночас перемовини щодо закупівлі вакцини американської розробки Serum Institute of India були зірвані в ручному режимі.

Відповідно до публічної інформації, яку оприлюднювали ДП "Медичні закупівлі" – підприємство вже вело перемовини з кількома фармацевтичними виробниками. Про це в ефірі 24 каналу розповіла народна депутатка від партії "Голос" Олександра Устінова.

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"Проте на етапі підписання з ними договору, тобто коли держава мала закупити американську вакцину індійського виробництва, яку зараз закуповує увесь світ, в ручному режимі Степанов наказав зупинити цю закупівлю", – сказала нардепка.

Вона додала, що зрештою міністр наказав закупити іншу вакцину китайського виробника – набагато дорожчу і менш ефективну ніж ту, яку повинна була закупити Україна.

Перемовини з грудня

Якщо вірити тому, що опублікувало державне підприємство "Медичні закупівлі України", які займалися перемовинами, то перший запит до них від МОЗу надійшов 10 грудня, сказала Устінова.

Тобто до грудня Україна нічого не робила для того, щоб забезпечити населення вакциною,

– сказала нардепка.

За її словами, представники фармацевтичних компаній зазначили, що це унікальний випадок, коли до них не зверталася така держава як Україна. Водночас європейські країни закуповують декілька видів вакцин для того, щоб можна було вакцинувати більшу кількість населення, додала Олександар Устінова.

Чи вистачить вакцини

Народна депутатка впевнена, що якщо такі країни як США та Велика Британія вже почали вакцинування населення, то Україна точно могла б собі дозволити провакцинувати відповідним препаратом населенням принаймні за півроку.

"Зараз якщо ми говоримо про 1,9 мільйона доз, то потрібно поділити їх на 2, бо кожній людині потрібно вколоти 2 дози. У нас можна буде вакцинувати менше мільйона населення, якщо поділити цю цифру на 2 – тому що ефективність вакцини 50% – цього не вистачить навіть щоб вакцинувати медиків", – наголосила Устінова.

Зверніть увагу! За даними Офісу Президента, Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19 за підписаним МОЗ контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech.



Чи готові українці вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу

Закупівля через посередника

Згідно зі словами народної депутатки, всі країни світу закуповують вакцину напряму. Вона зазначила, що в України є дострокові контракти ДП "Медзакупівлі" з Pfizer, AstraZeneca та Serum, бо Україна закуповувала у них вакцини через ЮНІСЕФ.

"Мені дивно чути зараз, що ми не могли купити напряму і потрібно обов'язково було купувати через посередника, тим паче що цим посередником виступає компанія, яка не надає ніяких додаткових послуг і у нас є спеціалізоване ДП, що може закуповувати ", – сказала нардепка.

Про закупівлю агентством Crown Agents

"Державне підприємство "Медзакупівлі" зараз незручне для міністра охорони здоров'я, тому що йому все ж таки хотілося б закуповувати дорожче і отримувати з цього якусь вигоду. Саме тому зараз намагаються його (ДП – 24 канал) усунути", – вважає Олександра Устінова.

Довідка. 3 січня керівник підприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов звинуватив Максима Степанова в тому, що він неправомірно вимагає від ДП погоджувати всі закупівлі вакцин проти COVID-19 із МОЗ.

За її словами, Україна дуже довго закуповувала вакцини через міжнародні організації – понад 5 років, це довело свою ефективність і знизило ціни на 40 – 60% в перший рік закупівель.

Проте країна не може постійно закуповувати виключно через міжнародні організації, а повинна мати свою спроможність і свої закупівельні функції, сказала нардепка.

"Єдине, чому усувається керівництво ДП від закупівель – це те, що вони виступили з критикою: пропонували нижчу ціну і почали відверто говорити про те, що МОЗ в ручному режимі починає вирішувати, що ми купуємо і в кого, – сказала Олександра Устінова.