Як попередити переохолодження Холод згубно впливає насамперед на дрібні кровоносні судини людини. Тож як попередити переохолодження і допомогти людині, в якої вже з'явились перші ознаки – розповів директор та інструктор "Курсів першої допомоги "САВ" Василь Кашуба у інтерв'ю 24 каналу. УвагаЯк вчасно розпізнати інсульт і врятувати життя: головні ознаки та причини За його словами, щоб попередити, достатньо не допускати цього стану, слідкувати, щоб людина не змерзала. Для цього одяг має бути сухим, а перебування у холодному середовищі слід обмежити. Як допомогти людині та розпізнати переохолодження Людину, в якої є ознаки переохолодження, потрібно завести у тепле приміщення, або в теплий автомобіль і поступово зігрівати: давати тепле пиття, сухий, теплий одяг. Це робити треба спокійно, без різких перепадів температур. Точно не потрібно відразу в гарячу ванну, чи ставити її впритул до гарячої батареї, –підкресливКашуба. Переохолодження – симптоми тремтіння, виснаження, втрата пам’яті, нечітка вимова, млявість, сонливість, людина не може чітко мислити, не може тримати предмети (все падає з рук). У дітей ознаки переохолодження можна помітити, якщо шкіра яскраво-червона та холодна, а вони самі дуже мляві Для чого потрібна рятувальна ковдра Також чудовим засобом допомоги при переохолодженні, особливо, якщо немає можливості зайти в тепле приміщення, буде рятувальне покривало. Воно займає досить мало місця, але ним можна зігріти потерпілого, воно розкладається і є досить великим. Довідка.Для захисту від холоду треба використовувати покривало сріблястою стороною всередину, від перегріву – навпаки, сріблястою стороною назовні. Матеріал покривала не прилипає до відкритих ран і опіків. Алкоголь НЕ зігріває Дуже частим міфом є те, що потрібно вжити алкоголь, щоб зігрітись. Фахівець пояснив, чому це не так. "Першими у нас змерзають руки й ноги, це організм так бореться, він залишає найбільше тепла всередині, де важливі органи. Алкоголь що дає людині, яка думає, що він їй допомагає при переохолодженні? Вона його випиває, їй стає тепліше в руки, ноги, бо судини розширюються, організм розслабляється, але відтік крові в середині організму великий, відтак їй стає ще гірше", –наголосив Кашуба. Повний текст інтерв'ю з директором та інструктором "Курсів першої допомоги "САВ" Василем Кашубою читайте за посиланням. Як правильно надавати першу допомогу: відеоінструкція