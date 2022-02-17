Як попередити переохолодження

Холод згубно впливає насамперед на дрібні кровоносні судини людини. Тож як попередити переохолодження і допомогти людині, в якої вже з'явились перші ознаки – розповів директор та інструктор "Курсів першої допомоги "САВ" Василь Кашуба у інтерв'ю 24 каналу.

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За його словами, щоб попередити, достатньо не допускати цього стану, слідкувати, щоб людина не змерзала. Для цього одяг має бути сухим, а перебування у холодному середовищі слід обмежити.

Як допомогти людині та розпізнати переохолодження

Людину, в якої є ознаки переохолодження, потрібно завести у тепле приміщення, або в теплий автомобіль і поступово зігрівати: давати тепле пиття, сухий, теплий одяг.

Це робити треба спокійно, без різких перепадів температур. Точно не потрібно відразу в гарячу ванну, чи ставити її впритул до гарячої батареї,

– підкреслив Кашуба.

Переохолодження – симптоми тремтіння,

виснаження,

втрата пам’яті,

нечітка вимова,

млявість,

сонливість,

людина не може чітко мислити, не може тримати предмети (все падає з рук). У дітей ознаки переохолодження можна помітити, якщо шкіра яскраво-червона та холодна, а вони самі дуже мляві

Для чого потрібна рятувальна ковдра

Також чудовим засобом допомоги при переохолодженні, особливо, якщо немає можливості зайти в тепле приміщення, буде рятувальне покривало. Воно займає досить мало місця, але ним можна зігріти потерпілого, воно розкладається і є досить великим.

Довідка. Для захисту від холоду треба використовувати покривало сріблястою стороною всередину, від перегріву – навпаки, сріблястою стороною назовні. Матеріал покривала не прилипає до відкритих ран і опіків.

Алкоголь НЕ зігріває

Дуже частим міфом є те, що потрібно вжити алкоголь, щоб зігрітись. Фахівець пояснив, чому це не так.

"Першими у нас змерзають руки й ноги, це організм так бореться, він залишає найбільше тепла всередині, де важливі органи. Алкоголь що дає людині, яка думає, що він їй допомагає при переохолодженні? Вона його випиває, їй стає тепліше в руки, ноги, бо судини розширюються, організм розслабляється, але відтік крові в середині організму великий, відтак їй стає ще гірше", – наголосив Кашуба.

Повний текст інтерв'ю з директором та інструктором "Курсів першої допомоги "САВ" Василем Кашубою читайте за посиланням.