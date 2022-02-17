Переохолодження: чому алкоголь не зігріває та навіщо рятівна ковдра
Постраждати від переохолодження можна навіть при плюсовій температурі. Зокрема, погодні умови з температурою нижче +7°С вже вважають такими, що можуть спричинити проблеми зі здоров'ям.
Як попередити переохолодження
Холод згубно впливає насамперед на дрібні кровоносні судини людини. Тож як попередити переохолодження і допомогти людині, в якої вже з'явились перші ознаки – розповів директор та інструктор "Курсів першої допомоги "САВ" Василь Кашуба у інтерв'ю 24 каналу.
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За його словами, щоб попередити, достатньо не допускати цього стану, слідкувати, щоб людина не змерзала. Для цього одяг має бути сухим, а перебування у холодному середовищі слід обмежити.
Як допомогти людині та розпізнати переохолодження
Людину, в якої є ознаки переохолодження, потрібно завести у тепле приміщення, або в теплий автомобіль і поступово зігрівати: давати тепле пиття, сухий, теплий одяг.
Це робити треба спокійно, без різких перепадів температур. Точно не потрібно відразу в гарячу ванну, чи ставити її впритул до гарячої батареї,
– підкреслив Кашуба.
- тремтіння,
- виснаження,
- втрата пам’яті,
- нечітка вимова,
- млявість,
- сонливість,
- людина не може чітко мислити, не може тримати предмети (все падає з рук).
Для чого потрібна рятувальна ковдра
Також чудовим засобом допомоги при переохолодженні, особливо, якщо немає можливості зайти в тепле приміщення, буде рятувальне покривало. Воно займає досить мало місця, але ним можна зігріти потерпілого, воно розкладається і є досить великим.Довідка. Для захисту від холоду треба використовувати покривало сріблястою стороною всередину, від перегріву – навпаки, сріблястою стороною назовні. Матеріал покривала не прилипає до відкритих ран і опіків.
Алкоголь НЕ зігріває
Дуже частим міфом є те, що потрібно вжити алкоголь, щоб зігрітись. Фахівець пояснив, чому це не так.
"Першими у нас змерзають руки й ноги, це організм так бореться, він залишає найбільше тепла всередині, де важливі органи. Алкоголь що дає людині, яка думає, що він їй допомагає при переохолодженні? Вона його випиває, їй стає тепліше в руки, ноги, бо судини розширюються, організм розслабляється, але відтік крові в середині організму великий, відтак їй стає ще гірше", – наголосив Кашуба.Повний текст інтерв'ю з директором та інструктором "Курсів першої допомоги "САВ" Василем Кашубою читайте за посиланням.
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