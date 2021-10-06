Перепади настрою можуть вказувати на циклотимію: пояснення психіатрині

Циклотимія є рідкісним розладом настрою. Циклотимія викликає емоційні злети і падіння, але вони не такі сильні, як при біполярному афективному розладі.

Лікарка-психіатр Беата Надь пояснила, що циклотимія зазвичай починається в підлітковому або молодому віці. Циклотимічний розлад може вражати, як чоловіків і жінок – кількість випадків приблизно однакова.

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Як визначити циклотимію

При циклотимії людина відчуває періоди, коли настрій помітно коливається вгору і вниз від базового рівня.

Вона може деякий час відчувати себе "на вершині світу", після чого настає знижений період, відчувається певне пригнічення.

Беата Надь – психіатр “ Симптоми циклотимії чергуються: періоди підвищеного настрою (гіпоманіакальні симптоми) з помірними симптомами депресії ”.

Мова не про кількахвилинні чи годинні переміни настрою, внаслідок зовнішніх обставин! Ці зміни настрою є відносно стійкі, тривалі та не пов'язані з жодними зовнішніми подіями, обставинами!

За словами лікарки, ці періоди можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. Мають чіткий циклічний перебіг (на зміну однієї фази приходить інша).

Встановлення діагнозу циклотимія

Для виконання діагнозу циклотимія симптоми у пацієнта повинні тривати щонайменше впродовж 2 років (періоди з симптомами гіпоманії, які не відповідають критеріям гіпоманіакального епізоду та численні періоди із симптомами депресії, які не відповідають критеріям важкого депресивного епізоду).

Періоду без симптомів більш як 2 місяців не буває.

Періоди циклотимії

Гіпоманіакальний стан

​Перебільшене почуття щастя та радості

Завищена самооцінка

Говірливість

Знижена критика

Швидкі думки

Збудлива, роздратована поведінка

Тенденція легко відволікатись

Проблеми із засинанням

Підвищений потяг до сексуальної, трудової, соціальної діяльності

Депресивний стан​

Почуття суму, безнадії

Плаксивість

Втрата інтересу до звичних справ

Зміни апетиту

Проблеми зі сном

Проблеми з концентрацією уваги

Почуття провини, нікчемності

Думки про смерть

Вплив циклотимії на життя людини

Основна відмінність циклотимії від БАР – це рівень вираженості симптомів (при БАР вони значно серйозніші).⠀

Якщо у вас циклотимія, ви можете мати нормальне повсякденне життя, хоча і не завжди достатньо якісне. Людина може відчувати страждання та мати проблеми у соціальній, професійній сферах. Наприклад, під час депресії неможливість виконувати свою роботу, ефективність та працездатність буде низькою.

Ваше оточення навряд чи помітять чи зрозуміють, що з вами щось не так, що не можна сказати про симптоми БАР чи важку депресію.

У випадку, якщо ви запідозрили у себе циклотимію, зверніться за допомогою до лікаря якомога швидше, цей стан не минає самостійно.