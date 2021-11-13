Новини про коронавірус в Україні 13 листопада
За добу госпіталізували понад 4,5 тисяч хворих
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 23 572 хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 4 564 людей, серед яких підтверджені хворі або люди з наявними ознаками COVID-19. На жаль, з життя пішли ще 695 пацієнтів.
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Натомість виписали у зв'язку з одужанням 25 415 людей.
Охоплення тестування населення:
За минулу добу в Україні провели 126 841 тестування на коронавірус різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 60 402,
- методом ІФА – 14 989,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 51 450.
Ситуація в регіонах
Вчора найбільшу кількість нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували у місті Київ (1 839), а також у Дніпропетровській (2 219), Одеській (2 066), Харківській (1 876) і Львівській (1 243) областях.
Кількість нових випадків по всій країні:
- Київ – 1 839 випадків;
- Вінницька область – 8 87 випадків;
- Волинська область – 642 випадки;
- Дніпропетровська область – 2 219 випадків;
- Донецька область – 1 010 випадків;
- Житомирська область – 772 випадки;
- Закарпатська область – 516 випадків;
- Запорізька область – 920 випадків;
- Івано-Франківська область – 946 випадків;
- Київська область – 997 випадків;
- Кіровоградська область – 168 випадків;
- Луганська область – 339 випадків;
- Львівська область – 1 243 випадки;
- Миколаївська область – 965 випадків;
- Одеська область – 2 066 випадків;
- Полтавська область – 1 124 випадки;
- Рівненська область – 840 випадків;
- Сумська область – 584 випадки;
- Тернопільська область – 428 випадків;
- Харківська область – 1876 випадків;
- Херсонська область – 310 випадків;
- Хмельницька область – 1 015 випадків;
- Черкаська область – 530 випадків;
- Чернівецька область – 348 випадків;
- Чернігівська область – 988 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал
Проти COVID-19 вакцинували понад 12 мільйонів українців: якими препаратами найбільше
Джерело: МОЗ
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепили 12 121 804 людини. 12 121 802 з них отримали лише першу дозу. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 586 461 людина (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Вчора проти коронавірусу вакцинували 299 854 українців. Першу дозу отримали 135 727 людей, другу дозу – 164 127.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
У Києві відкриють новий центр вакцинації проти COVID-19: де і коли
Джерело: МОЗ
У понеділок, 15 листопада, в Києві запрацює новий центр вакцинації проти коронавірусу. Він буде розташований у готелі "Національний", вулиця Липська, 5.
"Жовтих" областей в Україні побільшало
Джерело: МОЗ
Станом на суботу, 13 листопада, в Україні у жовтій зоні карантину перебувають 3 області. "Червоними" залишаються 18 регіонів. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що до "жовтого" списку повернулася Тернопільська область. Ще напередодні вона перебувала у "помаранчевому" списку. Окрім того, у жовтій зоні наразі перебувають Закарпаття та Кіровоградщина.
У Запоріжжі морги переповнені тілами померлих від COVID-19 – швидкі стають у черги
Джерело: Obozrevatel
Нині Запоріжжя перебуває у червоній зоні карантину. Морги не справляються з навантаженням через велику кількість померлих від коронавірусу.
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Новини про коронавірус у світі 13 листопада
Поширення вірусу у світі
Джерело: Університету Джонса Гопкінса
Від початку пандемії у світі зафіксували 252 675 453 хворих на коронавірус. Станом на сьогодні вірус забрав життя щонайменше 5 092 379 людей.
До країн із більш ніж 20 мільйонів випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.
Дике плем'я з Амазонки вимагає у туристів сертифікат про COVID-вакцинацію
Джерело: 24 канал
Дике плем'я ваорані познайомилося з цивілізованим світом лише у 20 столітті. Частина з них досі живе у лісі та нападає на чужинців, які заходять на їхню територію. Несподівана ситуація виникла під час зйомок програми "Світ навиворіт". Один з гідів, який також є частиною племені, попросив у знімальної групи продемонструвати COVID-сертифікат. На запитання журналіста Гінто відповів, що сам вакцинований, як і все його плем'я. За його словами, влада щепила навіть найвіддаленіші племена.
Дослідження коронавірусу
Пришвидшує одужання від COVID-19: в одному препараті виявили позитивний побічний ефект
Джерело: Cardiovascular Research
Дослідники Віденського медичного університету показали, що препарат, який входить до групи антикоагулянтів, не тільки сприятливо впливає на виживання пацієнтів із COVID-19, а й впливає на тривалість хвороби. Так, гепарин може пригнічувати здатність SARS-CoV-2 зв'язуватися з клітинами, тим самим запобігаючи їхньому зараженню.