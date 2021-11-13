Переповнені морги у Запоріжжі, новий центр вакцинації: новини про коронавірус 13 листопада

У Запоріжжі морги переповнені тілами померлих від COVID-19 – швидкі стають у черги. У Києві відкриють новий центр вакцинації проти COVID-19. В одному препараті виявили позитивний побічний ефект для хворих на коронавірус. Це останні новини про коронавірус в Україні та світі 13 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 13 листопада

За добу госпіталізували понад 4,5 тисяч хворих

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 23 572 хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 4 564 людей, серед яких підтверджені хворі або люди з наявними ознаками COVID-19. На жаль, з життя пішли ще 695 пацієнтів.

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Натомість виписали у зв'язку з одужанням 25 415 людей.

Охоплення тестування населення:

За минулу добу в Україні провели 126 841 тестування на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 60 402,

методом ІФА – 14 989,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 51 450.

Ситуація в регіонах

Вчора найбільшу кількість нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували у місті Київ (1 839), а також у Дніпропетровській (2 219), Одеській (2 066), Харківській (1 876) і Львівській (1 243) областях.

Кількість нових випадків по всій країні:

Київ – 1 839 випадків;

Вінницька область – 8 87 випадків;

Волинська область – 642 випадки;

Дніпропетровська область – 2 219 випадків;

Донецька область – 1 010 випадків;

Житомирська область – 772 випадки;

Закарпатська область – 516 випадків;

Запорізька область – 920 випадків;

Івано-Франківська область – 946 випадків;

Київська область – 997 випадків;

Кіровоградська область – 168 випадків;

Луганська область – 339 випадків;

Львівська область – 1 243 випадки;

Миколаївська область – 965 випадків;

Одеська область – 2 066 випадків;

Полтавська область – 1 124 випадки;

Рівненська область – 840 випадків;

Сумська область – 584 випадки;

Тернопільська область – 428 випадків;

Харківська область – 1876 випадків;

Херсонська область – 310 випадків;

Хмельницька область – 1 015 випадків;

Черкаська область – 530 випадків;

Чернівецька область – 348 випадків;

Чернігівська область – 988 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зверніть увагу! Станом на 13 листопада в Україні виявили 3 203 149 інфікованих COVID-19. 2 620 094 з них вже одужали. Але померли, на жаль, 76 302 хворих.

Від початку пандемії в Україні провели 15 189 223 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал

Проти COVID-19 вакцинували понад 12 мільйонів українців: якими препаратами найбільше

Джерело: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепили 12 121 804 людини. 12 121 802 з них отримали лише першу дозу. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 586 461 людина (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Вчора проти коронавірусу вакцинували 299 854 українців. Першу дозу отримали 135 727 людей, другу дозу – 164 127.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

У Києві відкриють новий центр вакцинації проти COVID-19: де і коли

Джерело: МОЗ

У понеділок, 15 листопада, в Києві запрацює новий центр вакцинації проти коронавірусу. Він буде розташований у готелі "Національний", вулиця Липська, 5.

"Жовтих" областей в Україні побільшало

Джерело: МОЗ

Станом на суботу, 13 листопада, в Україні у жовтій зоні карантину перебувають 3 області. "Червоними" залишаються 18 регіонів. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що до "жовтого" списку повернулася Тернопільська область. Ще напередодні вона перебувала у "помаранчевому" списку. Окрім того, у жовтій зоні наразі перебувають Закарпаття та Кіровоградщина.

У Запоріжжі морги переповнені тілами померлих від COVID-19 – швидкі стають у черги

Джерело: Obozrevatel

Нині Запоріжжя перебуває у червоній зоні карантину. Морги не справляються з навантаженням через велику кількість померлих від коронавірусу.

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Новини про коронавірус у світі 13 листопада

Поширення вірусу у світі

Від початку пандемії у світі зафіксували 252 675 453 хворих на коронавірус. Станом на сьогодні вірус забрав життя щонайменше 5 092 379 людей.

До країн із більш ніж 20 мільйонів випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Дике плем'я з Амазонки вимагає у туристів сертифікат про COVID-вакцинацію

Джерело: 24 канал

Дике плем'я ваорані познайомилося з цивілізованим світом лише у 20 столітті. Частина з них досі живе у лісі та нападає на чужинців, які заходять на їхню територію. Несподівана ситуація виникла під час зйомок програми "Світ навиворіт". Один з гідів, який також є частиною племені, попросив у знімальної групи продемонструвати COVID-сертифікат. На запитання журналіста Гінто відповів, що сам вакцинований, як і все його плем'я. За його словами, влада щепила навіть найвіддаленіші племена.

Дослідження коронавірусу

Пришвидшує одужання від COVID-19: в одному препараті виявили позитивний побічний ефект

Джерело: Cardiovascular Research

Дослідники Віденського медичного університету показали, що препарат, який входить до групи антикоагулянтів, не тільки сприятливо впливає на виживання пацієнтів із COVID-19, а й впливає на тривалість хвороби. Так, гепарин може пригнічувати здатність SARS-CoV-2 зв'язуватися з клітинами, тим самим запобігаючи їхньому зараженню.