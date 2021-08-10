Науковці пересадили фекальну мікробіоту з кишківника молодих гризунів (3 – 4 місяці) до більш дорослих гризунів (19 – 20 місяців). Їхній шлунково-кишковий тракт попередньо очищали від мікробів.

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Також була контрольна група, якій фекальну суспензію вводили від однолітків.

Виявилось, що пересадка мікробіоти від молодих донорів може відвернути назад деякі вікові зміни в головному мозку.

Результати дослідження вражають:

Трансплантація нормалізувала роботу імунних клітин мозку і периферійної нервової системи, а ще придушила вікові зміни в метаболізмі нейронів гіпокампу.

Окрім цього, мікробіота молодих мишей частково позбавила літніх гризунів від деяких старечих когнітивних порушень.

Окрім цього, гризуни, яким пересадили молоду мікробіоту, успішніше проходили тести на навчання, пам'ять і рівень тривожності. До прикладу, на пошук виходу з лабіринту у вікових піддослідних у них йшло майже стільки ж часу, скільки й у молодих мишей. Також вони не так сильно хвилювалися в незнайомій обстановці.

Чому не все так просто

Потрібно бути обережними, щоб не переоцінити результати. Ми не пропагуємо пересадку фекальної мікробіоти людям, які хочуть омолодити мозок. Ні, наші дослідження вказують на майбутнє, в якому основна увага буде приділена дієтичному харчуванню або лікуванню на основі бактерій, орієнтованих на мікробіоту: вони сприятимуть оптимальному здоров'ю кишківника і імунітету, щоб підтримувати мозок молодим і здоровим,

– розповів в коментарі для The Conversation один з дослідників Джон Крайан.

Для того, щоб зрозуміти, яким чином бактерії або їх продукти метаболізму впливають на омолодження мозку, будуть потрібні додаткові дослідження.