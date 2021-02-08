Пересадка мікробіоти з фекалій допомагає вилікувати рак шкіри
Вчені пересадили фекальну мікробіоту пацієнтів, які добре відповідали на імунотерапію меланоми, тим, хто раніше не був чутливий до цього методу. В результаті, частина пацієнтів почала реагувати на імунотерапію.
Що таке імунотерапія раку
Імунотерапія – відносно новий метод лікування раку. Він підсилює імунітет організму і допомагає йому руйнувати ракові клітини. Його творці отримали Нобелівську премію у 2018 році. Однак до імунотерапії чутливі не всі пацієнти.
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Один з класів препаратів для імунотерапії називається інгібіторами PD-1 (білки запрограмованої смерті клітин). Ці поверхневі білки клітин залучені в придушенні Т-лімфоцитів і імунітету при раку. Лікування "розв'язує руки" Т-клітинам, і ті починають атакувати пухлину.
Як відбувалося дослідження
Американські вчені провели перше клінічне дослідження, щоб перевірити, чи буде ефективним для людей метод, який раніше спрацював на мишах. Вони зібрали зразки фекальної мікробіоти у пацієнтів, які дуже добре відповідали на лікування меланоми інгібіторами PD-1. Її пересадили 15 пацієнтам з метастатичною меланомою, які в минулому не реагували на імунотерапію.
Вплив мікробіоти на лікування раку
У шести пацієнтів, яким пересадили мікробіоту, пухлина зменшилася або її ріст стабілізувався не менше, ніж на рік. У пацієнтів, які отримали експериментальне лікування, вчені виявили підвищення активності Т-клітин і зменшення кількості клітин, які пригнічують імунну систему.
У майбутньому вчені планують провести більші дослідження за участю пацієнтів з меланомою і перевірити ефект трансплантації мікробіоти при лікуванні інших видів раку. Кінцевою метою вони вважають розробку ліків, що містять потрібні для зміни кишкової мікробіоти бактерії. Це дозволить відмовитися від складної процедури трансплантації.
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