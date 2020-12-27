У Сполучених Штатах Америки трирічний хлопчик Кольт Перріс переніс інсульт через COVID-19. Водночас тест на інфекцію показав негативний результат

Батьки дитини звернулися до лікаря, коли у хлопчика почалися проблеми з вимовою і перестала працювати права рука. Про це повідомили на сайті The Mirror.

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Як це сталось

У лікарні дитині зробили тест на коронавірусну інфекцію, який показав негативний результат. Однак медики вирішили провести повторне дослідження в медичному центрі. За результатами аналізів в організмі дитини виявили антитіла.

Лікарі виявили тромб у мозку

Під час досліджень лікарі у мозку хлопчика тромб. Він утворився через інсульт, спровокований кисневим голодуванням. Кольту зробили операцію і видалили тромб.



Кольт Перріс з родиною / Фото KSN

Позиція медиків

Медики ствердили, що інсульт міг бути спровокований перенесеним Кольтом коронавірусом. Саме COVID-19 викликає схильність до утворення тромбів. Лікарі попередили батьків, що якщо у їхніх дітей виявили COVID-19, дуже важливо спостерігати за їхньою мовою і рухами.

Фахівці пояснили, що коронавірусна інфекція може проявлятися не у вигляді лихоманки, а у вигляді проблем, пов'язаних з нервовою системою.

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