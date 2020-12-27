Перестала рухатися рука: у США хлопчик переніс інсульт через COVID-19
У Сполучених Штатах Америки трирічний хлопчик Кольт Перріс переніс інсульт через COVID-19. Водночас тест на інфекцію показав негативний результат
Батьки дитини звернулися до лікаря, коли у хлопчика почалися проблеми з вимовою і перестала працювати права рука. Про це повідомили на сайті The Mirror.
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Як це сталось
У лікарні дитині зробили тест на коронавірусну інфекцію, який показав негативний результат. Однак медики вирішили провести повторне дослідження в медичному центрі. За результатами аналізів в організмі дитини виявили антитіла.
Лікарі виявили тромб у мозку
Під час досліджень лікарі у мозку хлопчика тромб. Він утворився через інсульт, спровокований кисневим голодуванням. Кольту зробили операцію і видалили тромб.
Кольт Перріс з родиною / Фото KSN
Позиція медиків
Медики ствердили, що інсульт міг бути спровокований перенесеним Кольтом коронавірусом. Саме COVID-19 викликає схильність до утворення тромбів. Лікарі попередили батьків, що якщо у їхніх дітей виявили COVID-19, дуже важливо спостерігати за їхньою мовою і рухами.
Фахівці пояснили, що коронавірусна інфекція може проявлятися не у вигляді лихоманки, а у вигляді проблем, пов'язаних з нервовою системою.
Коронавірус у дітей: коротко
- Попри те, що діти або не хворіють на COVID-19, або мають легку форму хвороби, вірус може призводити до тромбоемболічних ускладнень.
- Зокрема вчені з Дитячої лікарні Філадельфії виявили у перехворілих на COVID-19 дітей підвищені рівні біомаркерів, які пов'язані з пошкодженням кровоносних судин.
- Новий штам коронавірусу, який нещодавно виявили в Великобританії, може бути заразніший, зокрема, для дітей.
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