Повністю щеплені за попередню добу – 61 861 особа. Це означає, що вони отримали 2 дози препарату.

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Протягом доби працювали:

  • 873 мобільні бригади,
  • 2 485 пунктів щеплення;
  • 255 центрів вакцинації.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 525 850 людей, з них отримали одну дозу – 3 525 848 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 000 356 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Які вакцини використали

  • Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187;
  • Щеплено вакциною Coronavac – 1 051 846;
  • Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 255 189;
  • Щеплено вакциною AstraZeneca – 37 3012;
  • Moderna – 358 445;
  • Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 497.

вакцини в україні

Дані про вакцини проти коронавірусу / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 канал