Повністю щеплені за попередню добу – 61 861 особа. Це означає, що вони отримали 2 дози препарату.

Увага COVID-19 в Україні: майже тисяча інфікованих, 15 померли

Протягом доби працювали:

873 мобільні бригади,

2 485 пунктів щеплення;

255 центрів вакцинації.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 525 850 людей, з них отримали одну дозу – 3 525 848 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 000 356 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Довідка. Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від того часу загалом провели 5 5 526 204 щеплення.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Щеплено вакциною Coronavac – 1 051 846;

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 255 189;

Щеплено вакциною AstraZeneca – 37 3012;

Moderna – 358 445;

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 497.