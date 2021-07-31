Повністю щеплені за попередню добу – 61 861 особа. Це означає, що вони отримали 2 дози препарату.
Увага COVID-19 в Україні: майже тисяча інфікованих, 15 померли
Протягом доби працювали:
- 873 мобільні бригади,
- 2 485 пунктів щеплення;
- 255 центрів вакцинації.
Загальні темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 525 850 людей, з них отримали одну дозу – 3 525 848 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 000 356 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Які вакцини використали
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187;
- Щеплено вакциною Coronavac – 1 051 846;
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 255 189;
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 37 3012;
- Moderna – 358 445;
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 497.
Дані про вакцини проти коронавірусу / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 канал