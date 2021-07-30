Перевірили, як змінилася пам'ять пацієнтів через 8 місяців після легкого COVID-19

Норвезькі вчені опитали пацієнтів, які перенесли коронавірусну інфекцію без госпіталізації. Через вісім місяців у багатьох з них ослаблення пам'яті поєднувалося із загальним погіршенням здоров'я.

Наслідки коронавірус

Відомо, що після перенесеного COVID-19 у людей нерідко погіршується когнітивне здоров'я – стають слабшими пам'ять, увага, кмітливість. Велика частина наукової інформації про цей феномен отримана з досліджень, в яких брали участь переважно пацієнти, які були госпіталізовані з коронавірусною інфекцією.

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Відомо, що найважчі наслідки відчувають люди, яким була потрібна штучна вентиляція легенів. У третини людей, які перенесли хворобу в тяжкій формі, знаходять когнітивні розлади, як після черепно-мозкової травми середньої тяжкості.

Нове дослідження впливу коронавірусу

У новому дослідженні вчені з Університету Осло фокусувалися на пацієнтах, які перенесли COVID-19 в легкій формі. У дослідженні вони проаналізували дані 13 тисяч осіб, які пройшли ПЛР-тестування на коронавірус з лютого по квітень 2020 року. У всіх учасників були простудні симптоми, але діагноз підтвердився тільки у 651 людини. Жоден з них не був госпіталізований. Вони пройшли анкетування для визначення когнітивного здоров'я через 8 місяців після гострої інфекції.

Легкий перебіг коронавірусу також впливає на когнітивні здібності

У групі людей, в яких COVID-19 був підтверджений лабораторно, на проблеми з пам'яттю скаржилися 11% учасників.

У контрольні групі цей показник виявився набагато меншим – 4%.

Статистичний аналіз показав, що позитивний тест на коронавірус свідчить про підвищення ризику порушень пам'яті майже в 5 разів у порівнянні з середніми показниками .

. У ковід-позитивній групі також 12% учасників скаржилися на проблеми з концентрацією уваги.

82% учасників, які скаржилися на погіршення пам'яті, також повідомляли про суттєве погіршення здоров'я.

Однак про депресію, занепад сили або біль учасники з різних груп повідомляли приблизно з однаковою частотою.

У висновках дослідження вчені написали, що отримані ними дані свідчать про те, що необхідно переглянути ставлення до положення, що COVID-19 може бути легким. Також вони вважають, що необхідно критично поглянути на поточні рекомендації з лікування інфекції в домашніх умовах. Вони можуть бути не оптимальними з точки зору майбутніх наслідків хвороби.