Медики швидкої повернули дитину до життя

30 серпня о 21 годині на лінію швидкої допомоги надійшов виклик від жінки, яка повідомила, що у її доньки віком 1 рік та 2 місяці піднялась температура тіла до 39°C, шкірні покриви – посиніли.

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В якому стані була дитина

На виклик виїхала бригада лікарів. Як розповіла мама дитини, у її доньки раптово піднялася температура тіла. Впродовж дня рідні намагалися самостійно її збити, проте о 20:55 у дитини зупинилася серцева діяльність.

Сім'я благополучна, дитина доглянута. Відповідає фізичному розвитку відповідно до віку,

– розповіли медики.

Дитина була у стані клінічної смерті. Медики негайно розпочали реанімаційні заходи. Вони тривали півтори години.

Завдяки злагодженим діям бригади швидкої допомоги, малечу вдалося повернути до життя.

Попередній діагноз: стан після клінічної смерті.