Медики швидкої повернули дитину до життя
30 серпня о 21 годині на лінію швидкої допомоги надійшов виклик від жінки, яка повідомила, що у її доньки віком 1 рік та 2 місяці піднялась температура тіла до 39°C, шкірні покриви – посиніли.
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В якому стані була дитина
На виклик виїхала бригада лікарів. Як розповіла мама дитини, у її доньки раптово піднялася температура тіла. Впродовж дня рідні намагалися самостійно її збити, проте о 20:55 у дитини зупинилася серцева діяльність.
Сім'я благополучна, дитина доглянута. Відповідає фізичному розвитку відповідно до віку,
– розповіли медики.
Дитина була у стані клінічної смерті. Медики негайно розпочали реанімаційні заходи. Вони тривали півтори години.
Завдяки злагодженим діям бригади швидкої допомоги, малечу вдалося повернути до життя.
Попередній діагноз: стан після клінічної смерті.
- відсутність свідомості;
- відсутній пульс в області сонних артерій;
- відсутнє дихання.