Найстарші однояйцеві близнюки
Умено Суміяма і Куме Кодама народилися 5 листопада 1913 року на острові у родині з 13 людей на острові Шодо. За словами їхніх родичів, жінки товариські та позитивні. Умено з сильною силою волі, а Куме – ніжної вдачі.
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Близнючки розповіли, що їхнє дорослішання було не надто позитивним, сестрам було важко пережити булінг, якого вони зазнали з боку однолітків.
Умено та Куме рано почали жити окремо одна від одної. Куме покинула острів після завершення початкової школи, згодом одружилася з хлопцем поза Сьодо. Натомість Умено залишилась жити на острові й там же зустріла свого чоловіка.
Сестри пережили дві світові війни
У дитинстві Умено та Куме пережили Першу світову війну, а у дорослому віці – Другу світову.
Близнючки жили на відстані понад 300 кілометрів одна від одної, тож рідко бачились. Однак коли їм було близько 70, вони разом подорожували.
Сестри подорожували разом у старшому віці / Фото Guinness World Records
Наразі Умено та Куме живуть у різних будинках для літніх людей. Через пандемію представники Книги рекордів Гіннеса не змогли особисто відвідати близнючок, сертифікати їм надіслали поштою.
У Куме з віком погіршилась пам'ять, тож вона не змогла повністю зрозуміти значення сертифіката. Натомість Умено розчулилась, коли побачила сертифікат.
"Думаю, ми виглядаємо молодшими"
Раніше найстаршими близнючкам були сестри з Японії – Кін і Джин.
Умено та Куме хотіли поставити подібний рекорд, але не уявляли, що це можливо. Коли вони святкували свій 99-й день народження, Умено подивилася на фотографію Кін і Джин і сказала: "Я думаю, ми виглядаємо молодшими"!
Жінки наразі проживають у різних будинках для літніх людей / Фото Guinness World Records
Загалом, показник середньої тривалості життя у Японії найвищий і складає 84 роки. До Книги рекордів Гіннеса потрапляло багато японських довгожителів.
Так, 117 річна Кане Танака є найстарішою жінкою у світі, а тепер і найстарішою жителькою Японії за всю історію. Танаку у 2019 році занесли до Книги рекордів Гіннеса як найстарішу жительку планети, коли їй було 116 років.
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