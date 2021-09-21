Пережили дві світові війни: сестри з Японії стали найстарішими близнючками у світі

Найстаршими близнючками у світі визнали 107-річних сестер з Японії, які пережили дві світові війни. На момент встановлення рекорду, жінкам було 107 років і 300 днів.

Найстарші однояйцеві близнюки

Умено Суміяма і Куме Кодама народилися 5 листопада 1913 року на острові у родині з 13 людей на острові Шодо. За словами їхніх родичів, жінки товариські та позитивні. Умено з сильною силою волі, а Куме – ніжної вдачі.

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Близнючки розповіли, що їхнє дорослішання було не надто позитивним, сестрам було важко пережити булінг, якого вони зазнали з боку однолітків.

Умено та Куме рано почали жити окремо одна від одної. Куме покинула острів після завершення початкової школи, згодом одружилася з хлопцем поза Сьодо. Натомість Умено залишилась жити на острові й там же зустріла свого чоловіка.

Сестри пережили дві світові війни

У дитинстві Умено та Куме пережили Першу світову війну, а у дорослому віці – Другу світову.

Близнючки жили на відстані понад 300 кілометрів одна від одної, тож рідко бачились. Однак коли їм було близько 70, вони разом подорожували.



Сестри подорожували разом у старшому віці / Фото Guinness World Records

Наразі Умено та Куме живуть у різних будинках для літніх людей. Через пандемію представники Книги рекордів Гіннеса не змогли особисто відвідати близнючок, сертифікати їм надіслали поштою.

У Куме з віком погіршилась пам'ять, тож вона не змогла повністю зрозуміти значення сертифіката. Натомість Умено розчулилась, коли побачила сертифікат.

"Думаю, ми виглядаємо молодшими"

Раніше найстаршими близнючкам були сестри з Японії – Кін і Джин.

Умено та Куме хотіли поставити подібний рекорд, але не уявляли, що це можливо. Коли вони святкували свій 99-й день народження, Умено подивилася на фотографію Кін і Джин і сказала: "Я думаю, ми виглядаємо молодшими"!



Жінки наразі проживають у різних будинках для літніх людей / Фото Guinness World Records

Загалом, показник середньої тривалості життя у Японії найвищий і складає 84 роки. До Книги рекордів Гіннеса потрапляло багато японських довгожителів.

Так, 117 річна Кане Танака є найстарішою жінкою у світі, а тепер і найстарішою жителькою Японії за всю історію. Танаку у 2019 році занесли до Книги рекордів Гіннеса як найстарішу жительку планети, коли їй було 116 років.

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