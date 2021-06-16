Захворіти повторно коронавірусом можливо уже через 3 місяці

Щоб встановити групу ризику та час, коли найвищий ризик реінфекції COVID-19, вчені проаналізували дані більш ніж 9 тисяч людей, які перехворіли COVID-19 у важкій формі. Виявилося, що ризик повторного зараження склав 1%, проте середній час між першим і другим випадком інфекції становив менш як 3,5 місяці.

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Це одне з найбільших досліджень такого роду в США і важливо відзначити, що повторне інфікування SARS-CoV-2 після першого зараження можливе, а тривалість сформованого імунітету (після одужання) досі не встановлена,

– заявив автор роботи Аднан Куриш.

Якщо порівнювати тяжкість перебігу хвороби після першого і другого інфікування, то при реінфекції ризики розвитку пневмонії, серцевої недостатності і гострого пошкодження нирок були нижче. Проте, випадки смерті реєстрували.

Група ризику швидкого повторного інфікування

Ризики реінфікування виявились вищими у людей з астмою, курців і афроамериканців.

Попри те, що дослідження демонструє низький ризик повторного зараження COVID-19, не ясно, яка ймовірність реінфікування є у людей після легкого та помірного перебігу коронавірусної хвороби.