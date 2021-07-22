Перша допомога при важких опіках

До прибуття швидкої потрібно захистити обгорілу людину від джерела горіння. При хімічних опіках – спробувати обережно видалити хімікат і будь-який забруднений одяг і промити уражену ділянку великою кількістю чистої води. Якщо людина не дихає – почати штучну вентиляцію легенів, якщо знаєте, як це зробити. А якщо не знаєте, то ось алгоритм дій.

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При важких опіках потрібно зняти з потерпілого прикраси, ремені та прибрати одяг з навколо обпалених ділянок і шиї. На місце опіку накласти прохолодну вологу пов'язку або чисту тканину. Великі та важкі опіки не можна занурювати в воду – інакше може настати переохолодження.

Переконайтеся, що людина зігріта, наприклад накрита ковдрою; при цьому бажано підняти обгорілу область вище рівня серця. Якщо обличчя або очі обпалені, потрібно якомога більше сидіти, а не лежати, це допоможе зменшити набряк.

Що робити з побутовими опіками

Опік не потребує невідкладної допомоги, якщо його розмір не більше 8 сантиметрів в діаметрі, а на шкірі є тільки поверхневе почервоніння і пухирі.

Щоб надати першу допомогу при легких опіках, потрібно:

охолодити опік прохолодною або теплою проточною водою протягом 20 хвилин. Не використовуйте лід або воду з льодом – сильний холод може ще більше нашкодити тканинам. Також не можна наносити креми або жирні речовини, наприклад масло, бо від них може початися інфекція. Без призначення лікаря не можна застосовувати антибіотики місцевої дії. Також не потрібно мочитися на опіки або прикладати примочки з сечею; зняти будь-який одяг або прикраси, які носять поруч з обпаленим ділянкою шкіри. Але не можна видаляти нічого, що прилипло до шкіри; не пошкоджувати пухирі, оскільки вони захищають від інфекції. Якщо пухир лопне, потрібно промити уражене місце водою; закрити опік – покласти стерильну марлеву серветку, але не ватний диск. Пов'язка не пропускає повітря, зменшує біль і захищає шкіру; приймати знеболюючі, наприклад парацетамол або ібупрофен.

Після того, як опік зажив, потрібно захищати пошкоджену шкіру від сонця: закривати її одягом або наносити водостійкий сонцезахисний крем широкого спектра дії з SPF 30 або вище. Це допоможе звести до мінімуму утворення рубців.