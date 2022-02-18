Перша допомога: чи є відповідальність, якщо не вдалось врятувати людину

Якщо людина не дихає, у неї зупинилось серце – їй негайно потрібно надавати домедичну допомогу, чим раніше вона розпочнеться, тим більше у неї шансів вижити.

А тому, так важливо, аби той хто опинився поруч, вмів робити непрямий масаж серця. Часто люди панікують, або просто бояться надавати допомогу, щоб не нашкодити людині. Однак, в інтерв'ю 24 каналу директор та інструктор "Курсів першої допомоги "САВ" Василь Кашуба розповів, що цього боятись не потрібно, навпаки – цим вмінням треба навчитися, тоді проблем зовсім не виникне.

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Навпаки, ви ж можете нести відповідальність, якщо не покличете на допомогу.

Є стаття кримінального кодексу за залишення в небезпеці. Тому, кожен громадянин України повинен принаймні покликати на допомогу,

– наголосив Василь Кашуба.

Категорії населення, які понесуть відповідальність

Водночас, якщо ви зобов'язані надавати домедичну допомогу, адже є відповідні категорії: медики, фармацевти, поліцейські, пожежники – то так, вони повинні нести відповідальність за неправильно надану допомогу.

В усіх інших випадках – ні.

Закон доброго самаритянина

Василь Кашуба – інструктор надання першої допомоги “Ви не можете нести відповідальність за те, що хотіли врятувати її життя. У світі люди захищенні відповідним законом – закон доброго самаритянина”.

Закон доброго самаритянина – зведення законів, які регулюють право на надання першої допомоги та правове становище особи, яка таку допомогу надала. Головний пункт закону — постраждалий не може подати позов за неправильно надану першу допомогу, якщо вона надавалася сумлінно, тобто той, хто надав допомогу, діяв у межах своїх знань і досвіду та мав на меті покращити становища постраждалого.

Втім, в Україні цього закону ще не прийняли. Були спроби, але не прийняли, пояснив Василь Кашуба.

Питання небайдужості

Василь Кашуба пояснив, що часто надання допомоги, це питання небайдужості.

На жаль, дуже часто можна пройти повз, коли людина дійсно потребує вашої допомоги. Коли ви бачите, що комусь погано і не вважаєте за потрібне, або боїтесь, або сумніваєтесь, це може бути один із випадків інсульту, який стається 120 тисяч разів за рік в Україні.

Можна просто запитати в людини, чи потрібна їй допомога.

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