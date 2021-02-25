Перша країна схвалила COVID-вакцину від Johnson & Johnson
Бахрейн став першою країною, яка схвалила вакцину проти коронавірусу від компанії Johnson & Johnson. Попередня ефективність препарату становить 66%.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Влада Бахрейну першою у світі дозволила екстрене використання вакцини від компанії Johnson & Johnson. Згідно із заявою наглядових відомств, препарат "надає потужний захист від серйозного зараження COVID-19".
До теми В США вакцину Johnson & Johnson визнали ефективною
Влада країни заявила, що препарат запропонують найвразливішим категоріям населення, зокрема людям похилого віку та з хронічними захворюваннями.
Але поки що незрозуміло, коли препарат доставлять в країну. Днями вакцину від Johnson & Johnson визнали ефективною FDA. Рішення від інших регуляторів, таких як EMA та ВООЗ, ще не було.
До кінця 2021 року компанія планує виробити близько 1 мільярда доз препарату.
Вакцини, схвалені в Бахрейні
Раніше Бахрейн схвалив ще декілька вакцин: від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, а також препарат китайської компанії Sinopharm і російську вакцину "Супутник-V".
Ситуація з коронавірусом в країні
- Від початку пандемії в Бахрейні зареєстрували 119 858 випадків зараження COVID-19. Натомість 437 інфікованих померли.
- При цьому Бахрейн є одним з лідерів вакцинації проти коронавірусу у світі. Як мінімум одну дозу отримали 17% населення.
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