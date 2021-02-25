Бахрейн став першою країною, яка схвалила вакцину проти коронавірусу від компанії Johnson & Johnson. Попередня ефективність препарату становить 66%.

Влада Бахрейну першою у світі дозволила екстрене використання вакцини від компанії Johnson & Johnson. Згідно із заявою наглядових відомств, препарат "надає потужний захист від серйозного зараження COVID-19".

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Влада країни заявила, що препарат запропонують найвразливішим категоріям населення, зокрема людям похилого віку та з хронічними захворюваннями.

Але поки що незрозуміло, коли препарат доставлять в країну. Днями вакцину від Johnson & Johnson визнали ефективною FDA. Рішення від інших регуляторів, таких як EMA та ВООЗ, ще не було.

До кінця 2021 року компанія планує виробити близько 1 мільярда доз препарату.

Вакцини, схвалені в Бахрейні

Раніше Бахрейн схвалив ще декілька вакцин: від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, а також препарат китайської компанії Sinopharm і російську вакцину "Супутник-V".

Ситуація з коронавірусом в країні