Перша країна схвалила COVID-вакцину від Johnson & Johnson

Джерело:Інтерфакс-Україна
Бахрейн став першою країною, яка схвалила вакцину проти коронавірусу від компанії Johnson & Johnson. Попередня ефективність препарату становить 66%.
Влада Бахрейну першою у світі дозволила екстрене використання вакцини від компанії Johnson & Johnson. Згідно із заявою наглядових відомств, препарат "надає потужний захист від серйозного зараження COVID-19".
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Влада країни заявила, що препарат запропонують найвразливішим категоріям населення, зокрема людям похилого віку та з хронічними захворюваннями.
Але поки що незрозуміло, коли препарат доставлять в країну. Днями вакцину від Johnson & Johnson визнали ефективною FDA. Рішення від інших регуляторів, таких як EMA та ВООЗ, ще не було.
До кінця 2021 року компанія планує виробити близько 1 мільярда доз препарату.
Раніше Бахрейн схвалив ще декілька вакцин: від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, а також препарат китайської компанії Sinopharm і російську вакцину "Супутник-V".