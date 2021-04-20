Перша країна ЄС запускає COVID-паспорти для поїздок

Франція – перша країна Європейського Союзу, у якій запровадять цифровий сертифікат про щеплення від COVID-19 для мандрівників. Він буде у мобільному застосунку TousAntiCovid, який вже завантажили понад 15 мільйонів людей.

Окрім електронного сертифіката про щеплення, у цьому додатку будуть зображатися результати ПЛР- тестів та тестів на антиген. Користувачі вже почали завантажувати дані про результати свого тестування.

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Вперше застосунок випробують цього тижня на рейсах Air France та Air Corsica до Аяччо на Корсиці, а потім на рейсах до французьких закордонних департаментів.

А впродовж двох наступних тижнів в Уряді Франції сподіваються протестувати додаток із сусідніми країнами ЄС.

Які дані міститиме TousAntiCovid

Застосунок генеруватиме безпечний QR-код, який міститиме інформацію про користувача, зокрема ім'я, дату і тип тесту чи вакцини, а також інформацію про відповідного лікаря чи лабораторію, яких можна буде перевірити за національною базою даних.

Якщо мандрівники матимуть всі дані щодо вакцин, нещодавніх тестів чи антитіл після одужання від COVID-19, вони зможуть звільнитися від обов'язкового карантину.

Сертифікат можна буде завантажити і видрукувати або зберегти в додатку TousAntiCovid. Також буде доступна паперова версія для громадян, які не мають застосунку.

Однією з переваг додатку є те, що він допоможе запобігти використанню підроблених тестів.

Європейський комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс очікує, що цифровий сертифікат про щеплення почне діяти до 21 червня.