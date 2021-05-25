Колективний імунітет виникає тоді, коли більша частина населення вакцинована або перенесла інфекцію та виробила антитіла. Мальта стала першою країною ЄС, яка вакцинувала хоча б однією дозою COVID-вакцини 70% дорослого населення.

До теми Імунітет до коронавірусу може зберігатися роками: дослідження

Ввечері 24 травня кількість вакцинованих першою дозою в Мальті досягнула 70% населення. Натомість закінчили вакцинацію, тобто отримали всі дози вакцини, 42% населення.

Сьогодні ми досягли колективного імунітету. Вакцина – це зброя проти вірусу,

– заявив Кріс Ферне.

Також міністр закликав людей у віці 16 – 29 років зареєструватися на щеплення. Оскільки поки що на вакцинацію записалися 52% з цієї вікової групи.

Ферне додав, що на фоні успішної вакцинації та зниження захворюваності у країні послаблять карантинні обмеження. Але це станеться лише в тому випадку, якщо приріст хворих на коронавірус залишиться низьким, а вакциновані люди теж будуть дотримуватися певних правил.

Натомість мешканцям будинків для людей похилого віку з понеділка вже дозволили виїжджати на екскурсії.

Які нові правила планують ввести у Мальті

Маски на відкритому повітрі залишаться обов'язковими для груп з більш ніж двох невакцинованих людей.

Вакциновані люди можуть не носити маски на відкритому повітрі, але лише в тому випадку, якщо вони перебувають у компанії лише з вакцинованими людьми. Якщо ж вакцинована людина контактує хоча б з однією невакцинованою, вона повинна одягнути маску.

Носіння масок залишається обов'язковою умовою для відвідування установ, магазинів та інших закритих громадських місць.

Найближчими днями в країні випустять сертифікат вакцинації. Вже з липня влада зможе використовувати його для відкриття культурних і розважальних заходів.

Зауважимо, що в мешканців Мальті вакцинують 4 препаратами: Pfizer-BioNtech, AstraZeneca, Moderna та Johnson & Johnson.