Перша країна ЄС здобула колективний імунітет проти COVID-19

Мальта стала першою країною ЄС, яка досягнула колективного імунітету від коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Мальти Кріс Ферне.

Колективний імунітет виникає тоді, коли більша частина населення вакцинована або перенесла інфекцію та виробила антитіла. Мальта стала першою країною ЄС, яка вакцинувала хоча б однією дозою COVID-вакцини 70% дорослого населення.

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Ввечері 24 травня кількість вакцинованих першою дозою в Мальті досягнула 70% населення. Натомість закінчили вакцинацію, тобто отримали всі дози вакцини, 42% населення.

Сьогодні ми досягли колективного імунітету. Вакцина – це зброя проти вірусу,

– заявив Кріс Ферне.

Також міністр закликав людей у віці 16 – 29 років зареєструватися на щеплення. Оскільки поки що на вакцинацію записалися 52% з цієї вікової групи.

Ферне додав, що на фоні успішної вакцинації та зниження захворюваності у країні послаблять карантинні обмеження. Але це станеться лише в тому випадку, якщо приріст хворих на коронавірус залишиться низьким, а вакциновані люди теж будуть дотримуватися певних правил.

Натомість мешканцям будинків для людей похилого віку з понеділка вже дозволили виїжджати на екскурсії.

Які нові правила планують ввести у Мальті

Маски на відкритому повітрі залишаться обов'язковими для груп з більш ніж двох невакцинованих людей.

Вакциновані люди можуть не носити маски на відкритому повітрі, але лише в тому випадку, якщо вони перебувають у компанії лише з вакцинованими людьми. Якщо ж вакцинована людина контактує хоча б з однією невакцинованою, вона повинна одягнути маску.

Носіння масок залишається обов'язковою умовою для відвідування установ, магазинів та інших закритих громадських місць.

Найближчими днями в країні випустять сертифікат вакцинації. Вже з липня влада зможе використовувати його для відкриття культурних і розважальних заходів.

Зауважимо, що в мешканців Мальті вакцинують 4 препаратами: Pfizer-BioNtech, AstraZeneca, Moderna та Johnson & Johnson.