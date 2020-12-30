Дослідження показало, що клітини, які раніше не вважалися частиною імунної системи, відіграють важливу або навіть ключову роль в розвитку імунної відповіді. Ймовірно, це і є механізм першої лінії захисту від інфекцій.

Як виявили зв'язок

Отримані висновки – результат масштабного дослідження по вивченню інфекції, викликаної патогеном з роду Cryptosporidium. Ця інфекція вражає шлунково-кишковий тракт, викликає сильну діарею. Попередньо вчені знали, що епітеліальні клітини можуть допомагати імунній системі розпізнавати патогени. На прикладі Cryptosporidium вони вирішили простежити цей механізм від початку до кінця, пише EurekAlert.

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Дослідження на моделях мишей з Cryptosporidium показали, що епітеліальні клітини кишківника грали ключову роль у запуску імунної відповіді у відповідь на патоген.

Досі вважали, що імунні клітини, зокрема макрофаги і дендритні клітини, першими виявляють чужорідних агентів в організмі. Але тепер вчені виявили, що цю роботу виконують клітини, які раніше не вважалися частиною імунної системи і, можливо, вони знаходяться на першій лінії захисту.

Що це означає?

Організм сигналізує про патоген завдяки молекулярному рецептору NLRP6, який є компонентом інфламасоми – складного білкового комплексу, що відповідає за активацію запальної відповіді.

Робота допомогла вказати на важливі аспекти взаємодії між патогеном, імунною системою і запальною реакцією.

Тепер, розуміючи, як насправді організм виявляє інфекцію, ми хочемо зрозуміти механізми, які її контролюють,

– заявили автори.

Кінцевою метою команди є розробка вакцини проти Cryptosporidium.