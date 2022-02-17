Перша медична допомога: інструкції, які має знати кожен через загрозу війни

Як надавати першу домедичну допомогу і чому це вміння є таким важливим у наш час. Що робити, якщо людина непритомна, не дихає, чи у неї кровотеча. Багато з нас панікує в екстрених ситуаціях, і це не дивно, людське життя – найвища цінність. Страх зробити щось не так, стати свідком смерті – сковує і робить безсилими.

Однак діяти треба негайно, зосередитись не на своїх відчуттях, а на головному – порятунку. Ми не закликаємо бути супергероями, перш за все, ви маєте дбати про свою безпеку. Звичайні вміння та знання можуть врятувати життя вам, вашим близьким чи звичайному перехожому. У рамках проєкту "Інтерв'ю24" ми поспілкувались з директором та інструктором "Курсів першої допомоги "САВ" Василем Кашубою.

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Коли ми домовлялись про зустріч, було зрозуміло, що вільного часу у нашого співрозмовника не надто багато. Тривожні новини про ймовірне повномасштабне вторгнення Росії в Україну – причина зайнятості. Охочих пройти курси першої допомоги значно побільшало.

Загалом з 2016 року курси першої допомоги від команди Василя Кашуби пройшли близько 60 тисяч людей.



24 канал поспілкувався з інструктором курсів першої допомоги Василем Кашубою / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Чому важлива домедична допомога Коли людина перестає дихати, у неї зупиняється серце і кровообіг – до мозку надходить недостатньо кисню. Чим раніше людина отримає допомогу, тим більше у неї шансів вижити. Незворотні зміни починаються уже через 4 – 5 хвилин. Медики швидкої не в змозі прибути у такі короткі терміни, а тому важливо, аби той хто опинився поруч, почав надавати допомогу негайно.

Як правильно надавати першу допомогу: відеоінструкція

Алгоритм надання першої допомоги

Розмову із працівниками швидкої медичної допомоги читайте також у межах проєкту "Інтерв'ю24"

Медичну допомогу можуть надавати лише медики. Ми ж можемо надати постраждалому лише першу домедичну допомогу. Що це передбачає та як визначити ознаки життя і ознаки клінічної смерті?

Перед тим як надавати домедичну допомогу, обов'язково переконайтесь у власній безпеці. Після цього перевірте чи притомна людина: зверніться до неї, доторкніться, якщо людина відреагувала, запитайте чи потрібна їй допомога. Якщо вона не реагує, потрібно перевірити чи жива вона. За сучасними стандартами, для цього достатньо послухати дихання впродовж 10 секунд:

якщо людина дихає – вона жива,

якщо за цей час вона дихає менш як два рази, можна вважати, що вона не жива і, що їй потрібно надавати допомогу.

викликати швидку.

Як надавати допомогу при тому, коли людина непритомна і не дихає?

Їй потрібно робити серцево-легеневу реанімацію (як правильно її проводити – розкажемо далі).

Якщо людина непритомна, але дихає?

Її треба перевернути на бік у стабільне бокове положення, щоб вона не захлинулася своїми рідинами, а також щоб корінь язика не перекрив дихальні шляхи.

Простий спосіб перевести людину у бокове положення:

Ближню руку непритомного потрібно підняти вгору, дальню руку покласти на щоку, шию і так притримувати її.

Зігнути ногу в коліні – це наш важіль, яким можна перевернути навіть дуже велику людину. Дитина може перевернути дорослого.

Таким чином ми натискаємо на важіль, перевертаємо людину.

Лікоть повинен бути на землі, коліно – теж.

Бажано, щоб нога була опорою, аби людина не завалилася на живіт.

Далі контролюємо дихання. Якщо людина перестала дихати – перевертаємо її назад і проводимо серцево-легеневу реанімацію.

Як перевести людину без свідомості у бокове положення / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Як проводити серцево-легеневу реанімацію

Раптова зупинка серця: як розпізнати та допомогти, коли проводити непрямий масаж серця, штучне дихання?

Серцево-легенева реанімація відома як непрямий масаж серця і штучне дихання – невідкладна медична процедура для відновлення дихання і кровообігу. Обов'язковою частиною серцево-легеневої реанімації є непрямий масаж серця, а штучне дихання дозволено робити тільки якщо ви особисто знаєте потерпілого.

Увага! Не можна проводити непрямий масаж серця за наявності пульсу.

Агов, вам потрібна допомога, чуєте мене? Якщо людина не реагує, потрібно струсити її за плечі, можливо, людина не чує, або міцно спить.

Викликаємо швидку, або просимо когось це зробити! Залиштесь поруч, ви мені допоможете, викликайте швидку – номер 103. Людина непритомна, не дихає і ми робимо серцево-легеневу реанімацію. Скажіть це швидкій.

Починаємо робити натиски згори до низу основою долоні, приблизно по середині грудної клітки.

Руки потрібно взяти в замок – це дуже важливо і потрібно для того, щоб не травмувати людині ребра.

Натиски робимо глибиною 5 – 6 сантиметрів – приблизно третина грудної клітки в людини.

Ритм натисків має бути від 100 до 120 разів за хвилину, тобто досить швидко, тобто 2 рази в секунду.

І так натискаємо, доки не приїде швидка, або поки нам не принесуть дефібрилятор, або поки людина не оживе. Або ж поки місце є безпечним.

Як робити непрямий масаж серця / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Як зрозуміти, що робите усе правильно?

Хорошою ознакою правильної серцево-легеневої реанімації є те, що людина почала рухатись, тобто приходити до тями. Але так буває рідко, зазвичай це стається уже після дефібрилятора.

Інструкція застосування дефібрилятора

Наскільки простий у використанні зовнішній дефібрилятор? Чи кожен може навчитись проводити дефібриляцію? І як власне її проводити.

Дефібрилятор простий у використанні, аби розпочати його роботу, просто відкрийте й ввімкніть його. Далі голосовий помічник апарату буде говорити, що робити:

1-й крок – наклеїти електроди і підключити до світлового індикатора. Де клеїти електроди? На них завжди зображено. Дивимось на малюнок і клеїмо.

Апарат проводить аналіз серцевого ритму. Важливо не доторкатись до пацієнта і скомандувати усім відійти від пацієнта.

Розряд. Знову попередити, аби усі відійшли від постраждалого.

Серце перезапустили, тепер потрібно відновити його роботу, а тому продовжуємо серцево-легеневу реанімацію.

Дефібрилятор пікає, цим задає ритм, кожні 2 хвилини дефібрилятор буде перевіряти, чи потрібний людині розряд знову, чи ні. Спочатку він б'є малі розряди, а потім сильніші й сильніші.

Як користуватись дефібрилятором / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Як не нашкодити людині. Помилки при наданні допомоги

! Дефібрилятор перезапускає серце, а наші натиски продовжують роботу мозку до того моменту, поки запуститься серце.

Чи можна завдати шкоди людині при наданні першої допомоги. Як їх уникнути та які помилки люди допускають найчастіше?

Перше – страх надавати домедичну допомогу. Люди часто навіть не підходять, щоб допомогти людині, через страх поламати ребра, чи неправильно зробити штучне дихання. Але боятись не потрібно, цього треба навчитися! Якщо людина буде вміти це робити (надавати домедичну допомогу), то проблем зовсім не виникне.

Потрібно зрозуміти, що людині й так вже погано, її може не стати, якщо просто боятись і не надавати допомоги.

Дуже часта помилка – приводити до тями непритомних: ставити їх на ноги, давати щось нюхати, намагатися таким чином привести їх до тями. Не потрібно цього робити. Мозок перейшов в захисну реакцію – перевів у горизонтальне положення. Треба перевернути людину на бік, але не приводити її примусово до тями. І звісно, викликати швидку.

Наступна помилка – відкривати рота людині, яка має судомні епілептичні припадки. Це дуже часто у нас відбувається: щось там хочуть витягнути, дістатись до язика – цього не потрібно робити.

Потрібно зачекати поки судомний припадок закінчиться, він завжди закінчується – орієнтовно за хвилину. Далі послухали чи людина дихає, якщо дихає – перевернули на бік, якщо не дихає – розпочали серцево-легеневу реанімацію.



Василь Кашуба / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Якщо ми не змогли надати допомогу правильно: чи понесемо відповідальність

Припустимо, що під час проведення серцевої реанімації чи іншої допомоги, ми не змогли врятувати людину. Чи несе це якусь правову відповідальність?

Якщо ви зобов'язані надавати домедичну допомогу, є відповідні категорії: медики, фармацевти, поліцейські, пожежники – то так, вони повинні нести відповідальність за неправильно надану допомогу.

Ви ж можете нести відповідальність тільки якщо не покличете на допомогу, є стаття кримінального кодексу за залишення в небезпеці. Тому, кожен громадянин України повинен принаймні покликати на допомогу.

Ви не можете нести відповідальність за те, що хотіли врятувати її життя. У світі люди захищенні відповідним законом – закон доброго самаритянина. Правда, у нас його ще не прийняли, були спроби, але не прийняли.

На жаль, дуже часто можна пройти повз, коли людина дійсно потребує вашої допомоги. Коли ви бачите, що комусь погано і не вважаєте за потрібне, або боїтесь, або сумніваєтесь, бо людина може дійсно просто відпочивати, це може бути один із випадків інсульту, який стається 120 тисяч разів за рік в Україні.

Можна просто запитати в людини, чи потрібна їй допомога.

Як розпізнати інсульт: правило п'яти "П"

Посміхнись – попросіть людину посміхнутися, у разі інсульту вона цього зробити не зможе, у неї буде перекошене обличчя (опущений кут губ, асиметрична посмішка). Поговори – людина не зможе виразно розмовляти, не зможе чітко відповісти на запитання, чи скласти логічно речення, мовлення буде уповільненим. Підніми – попросити постраждалого підняти обидві руки, при інсульті людина не зможе цього зробити – одна рука буде самовільно опускатися, може бути порушення координації та рівноваги. Подивись – можливе несподіване порушення зору, двоїння в очах. Прийди до тями – людина під час інсульту може мати порушення свідомості.

Ці ознаки вказуватимуть на те, що в людини інсульт, а тому потрібно викликати швидку. Повідомити їм, що ви підозрюєте в людини інсульт, назвати адресу.

Як допомогти людині при інсульті? Посадити постраждалого або на диван, або сперти до стінки, бажано в напівсидяче положення. Давати багато свіжого повітря, не давати води, ліків. Через те, що вона не може нормально розмовляти, вона й не зможе ковтнути воду. І головне – заспокоювати, звільнити від предметів, які можуть здавлювати (ременя, краватки) і чекати приїзду медиків.

Рани / травми / переломи – як діяти

Якими повинні бути перші дії у випадку поранення чи наявності відкритої рани? Перша допомога у випадку кровотечі, які її зупинити?

Будь-яка кровотеча зупиняється методом тиску – треба сильно нажати на поранення, або руками, або за допомогою підручних засобів: рушничків, бинтів.



За можливості одягніть рукавички, якщо у постраждалого відрита рана / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Наші судинки – це звичайні трубочки по яких тече кров. Можна згадати шланг, яким поливають траву, якщо на нього наступити ногою, або якщо його перегнути, то вода перестає текти навіть якщо дуже сильний напір в системі.

Тобто найкращим підручним засобом для зупинки кровотечі є прямий тиск на саме поранення. Ми виграємо час, бо перестаємо втрачати кров. І викликаємо швидку, масивна кровотеча – це точно ознака виклику швидкої допомоги.



Зупинити кровотечу можна методом тиску / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Якщо це не допомагає, або ж якщо є декілька постраждалих і наших рук замало, чи ці люди втратили свідомість і вони не можуть перетиснути собі рану – в усіх цих випадках потрібно накладати джгути-турнікети.

Як накладати джгут-турнікет?

Накладати джгут-турнікет треба або на 5 – 6 сантиметрів вище поранення, або якщо це неможливо, наприклад, при втраті кінцівки, чи це місце суглобу – накладаємо джгут максимально високо на кінцівці. Далі потрібно затягнути його і закрутити. Таким чином ми перекриваємо потік крові до кінцівки.

Це варіант доцільний лише тоді, коли неможливий чи не спрацював метод прямого тиску, або якщо у нас багато постраждалих, і звісно, якщо наявні джгути. Якщо їх немає можна використовувати підручні засоби, але дотримуємось принципу жгута-турнікета: бинт/рушник намотати, засунути туди паличку і крутити, крутити доти, доки не зупиниться кровотеча.

Важливо записати час накладання джгута: кров'ю, фломастером, будь-чим. Адже, може бути багато постраждалих, ймовірно, ви просто забудете. Це потрібно для того, щоб медики знали, чи буде ампутація кінцівки.

Джгут-турнікет можна безпечно тримати на верхній або нижній кінцівці не довше однієї – двох годин. За цей період не виникають ускладнення.

Джгути накладаються лише на кінцівки. Якщо ушкодження в таких місцях, де є масивна кровотеча, але там неможливо накласти джгут, потрібно використовувати метод тиску.

Коли не можна накласти джгут, а метод тиску не допомагає

Що робити, якщо уражено не кінцівки, кровотеча у місці, де неможливо накласти джгут, але й тиснення на поранення не допомогає? Натомість людина стрімко втрачає кров?

От уявимо, поранення в паху – тут джгут уже не накладеш. Ми можемо або сильно тиснути на поранення якимось бинтом чи підручним засобом, якщо кров не вдається зупинити і ми ризикуємо втратити людину, бо вона стече кров'ю. В таких випадках ми можемо або спеціальний, або підручний бинт пхати в середину поранення. Таким чином ми притиснемо судини глибоко в рані – зупинимо кровотечу і врятуємо людині життя.

Як зупинити кровотечу в паху / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Якщо використовуємо метод прямого тиску на поранення бинтом, можемо зверху накласти пов'язку, так ми зможемо відійти від потерпілого і йти допомагати іншим.

Підозрюємо травму шиї

Як діяти, якщо людина травмувала шию? Перша допомога та що робити категорично не можна?

Травма шиї може трапитись під час ДТП, падіння з висоти, або під час сильного вибуху – людину може відкинути, вона може травмувати шию.

Головне, що потрібно запам'ятати при травмі шиї, щоТобто, якщо був вибух, вивих, ДТП – обов'язково підозрюємо травму шиї.

Що потрібно робити? Максимально знерухомити шию, щоб не було вторинних пошкоджень. Дуже великий ризик, що під час того, як людина перевірятиме, чи все в порядку, вона може собі нашкодити.

Краще попросити притримувати шию руками, або обв'язати її, чи накласти шийний комір, якщо він є.

Як допомогти, якщо у людини перелом кінцівок

Переломи кінцівок досить часта травма. Зрозуміло, що якісно допомогти постраждалому можуть лише медики. Але якщо такої можливості немає, що ми можемо зробити?

Якщо перелом стався в мирний час, достатньо просто знерухомити кінцівку – попросити людину, щоб вона не рухала нею і дочекатись приїзду медиків.

Якщо час неспокійний, або це такі умови, що медики приїхати не можуть, потрібно використати підручні або спеціальні засоби, які допоможуть знерухомити кінцівку.

Важливо пам'ятати, що кістки, які зламалися, можуть пошкодити судини, а відтак відкритись кровотеча. Ідеально, щоб людина сама це розуміла, тому або підтримувати, або підв'язати одягом, підставити тверді предмети так, щоб максимально знерухомити кінцівку.

Переохолодження: як працює рятівна ковдра і чому алкоголь не зігріває

Як попередити переохолодження і як дпомогти людині, в якої вже з'явились ознаки переохолодження?

Щоб попередити, достатньо не допускати цього стану, слідкувати, щоб людина не змерзала, для цього одяг має бути сухим, перебування у холодному середовищі обмежити.

Людину в якої є ознаки переохолодження, потрібно завести у тепле приміщення, або в теплий автомобіль і поступово зігрівати, давати тепле пиття, сухий, теплий одяг і це робити спокійно, без різких перепадів температур. Точно не потрібно відразу в гарячу ванну, чи ставити її впритул до гарячої батареї.

Також чудовим засобом допомоги при переохолодженні, особливо, якщо немає можливості зайти в тепле приміщення, буде рятувальне покривало. Воно займає досить мало місця, але ним можна зігріти потерпілого, воно розкладається і є досить великим.



Термоковдра допоможе зігріти людину / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Для захисту від холоду треба використовувати покривало сріблястою стороною всередину, від перегріву – навпаки, сріблястою стороною назовні. Матеріал покривала не прилипає до відкритих ран і опіків.

Дуже частим міфом є те, що потрібно вжити алкоголь, щоб зігрітись. Чому це не так?

Першими у нас змерзають руки й ноги, це організм так бореться, він залишає найбільше тепла всередині, де важливі органи. Алкоголь що дає людині, яка думає, що він їй допомагає при переохолодженні? Вона його випиває, їй стає тепліше в руки, ноги, бо судини розширюються, організм розслабляється, але відтік крові в середині організму великий, відтак їй стає ще гірше.

Перша допомога при опіках

Алгортим надання першої допомоги при опіках, як визначити ступінь ураження. Поширені помилки, які можуть лише погіршити ураження при опіках?

Ступені опікі:

1 – на місці опіку є почервоніння і відчувається біль.

2 – на місці опіку з'явилися пухирі.

3 – омертвіння всіх шарів шкіри.

4 – уражена не тільки шкіра, а і тканини: сухожилля, м'язи, кістки.

Опіки 3-го, 4-го ступенів необхідно захистити, прикриваючи їх чистою тканиною. Не чіпати нічого, що прилипло до місця опіку. Домедична допомога на цьому закінчується, постраждалому потрібна домопомога медиків.

Якщо опіки 1-го 2-го ступеня – найкращою домедичною допомогою буде велика кількість проточної води, або велика кількість води в об'ємі, це дозволить швидко охолодити місце опіку і не дати поширитись ураженню ще глибше.

Можемо згадати приклад з побутового життя: коли ми візьмемо в руку свіжозварене яйце, воно буде опікати нам руку, але якщо ми поставимо руку під проточну холодну воду, вона перестане пекти.

Найкраща допомога при опіках – велика кількість проточної води впродовж 10 хвилин, а то й більше.

Є також багато міфів про допомогу при опіках, мовляв потрібно змазати кефіром, чи олією, але це лише погіршить ситуацію. Жирні рідини створюють додаткову плівку на шкірі, тепло немає куди виходити назовні, воно тільки зберігається всередині.

Загроза вторгення Росії: дії місцевої влади та що можемо зробити ми

Не доторкайтесь до ураженої шкіри і не намагайтесь стерти з відкритої рани бруд, пісок, грунт – це лише погіршить ситуацію.

У випадку воєнних дій у найбільшій небезпеці цивільне населення. Які рішення і дії може зробити місцева влада уже зараз: наприклад, закупити дефібрилятори, укомплектувати бомбосховища, купити хороші аптечки).

І що може зробити кожен з нас.

Точно варто збільшити кількість аптечок в людних місцях, щоб людина могла ними дійсно скористуватися. У приклад вам покажу нашу аптечку:

джгут-турнікет, яким можна зупинити масивну кровотечу з кінцівок; маркер, яким можна записати час після накладання джгута; багато бинтів, якими можна зупиняти незначні кровотечі. Дуже добре, якщо в аптечці є багато перев'язувальних засобів; ножиці – атравматичні, які не будуть травмувати людину, ними можна розрізати одяг, взуття – для того, щоб оглянути місце ураження; гемостатичний бинт – потрібний для того, щоб зупиняти кровотечу у тих місцях, де неможливо накласти джгут; хлоргекседин для обробки поранень; багато нітрилових рукавичок; термопокривало, яким можна допомогти при переохолодженні; опікова серветка – після того, як людина потримала місце опіку під проточною водою, після цього можна використати гідрогелеві серветки. Або ж коли немає холодної води – відразу використовуємо гідрогелеву серветку. "сніжок" – засіб використовують тоді, коли є вивихи. Якщо його стиснути, він стає дуже холодним – відбувається хімічна реакція і ним можна зменшити набряк, якщо є сильні забої, вивихи; пластирі, серветки різноманітні – це другорядне, але теж необхідне; ізраїльський бандаж – пов'язка, якою можна зупинити дуже сильну кровотечу, її треба туго намотувати на поранення; маска-клапан – використовують для штучного дихання, але не в умовах пандемії. Зараз не дуже добре її використовувати, але на аптечці вона є.



Аптечка для надання першої допомоги / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Наступне, що може зробити влада, це встановити автоматичні зовнішні дефібрилятори – це річ, яка є безпечною для будь-якої людини, яка пройшла курси першої домедичної допомоги.

Це значно збільшить шанси на життя, оскільки при зупинці кровообігу наявність дефібрилятора та наявність людини, яка вміє робити непрямий масаж серця, збільшує шанси на життя приблизно на 70%.

Швидкі мають дефібрилятори. Добре б було, щоб люди хоча б вміли натискати на грудну клітину (проводити непрямий масаж серця), тим самим вони продовжують життя мозку до приїзду швидкої з дефібрилятором, або того моменту, поки хтось його принесе.

Дефібрилятор перезапускає серце, а наші натиски продовжують роботу мозку до того моменту поки запуститься серце.

У разі війни передусім треба дбати про себе, своє життя, спочатку надавати допомогу собі. Переходити в укриття і чекати закінчення вогню противника. Домедичну допомогу надаємо тільки тоді, коли місце є безпечне.



Знання потрібно відпрацьовувати на практиці, пройдіть курси надання першої допомоги / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Звісно, влада має організувати якомога більше курсів першої домедичної або тактичної медицини для населення. Тоді люди знатимуть, як надати допомогу спершу собі, а також своєму товаришу, врятувати його життя. Або спрямувати його так, щоб він сам собі з укриття надав допомогу.

Важливо розуміти, що домедичну допомогу потрібно відпрацьовувати на практиці – на манекенах, на обладнанні. Бо якщо тільки розглядати її в теорії, це приблизно те саме, що в теорії вчитись їздити на велосипеді, на автомобілі. Поки ми цього не спробуємо, доти ми цього не навчимось.

Так само паніка, дуже часте питання, що з нею робити. Чим більше ми будемо відпрацьовувати такі речі на практиці, чим більше ми будемо з цим зустрічатися, тим меншою буде паніка в майбутньому.

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Авторка проєкту – заступниця головної редакторки сайту Анастасія Зазуляк.