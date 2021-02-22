Перша партія вакцини від COVID-19 прибуде в Україну 23 лютого, – ОП

Джерело:24 канал
Кирило Тимошенко заявив, що вакцина від коронавірусу прибуде Україну вже вранці у вівторок, 23 лютого. Точна година прибуття наразі невідома.
Заступник глави Офісу Президента Тимошенко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" розповів, що вакцина вже на шляху в Україну.
Актуально Україна отримає 15 мільйонів доз американської вакцини NovaVax, – Степанов
Пан Степанов вже повертається з результатами. Він їздив, аби власноруч проконтролювати погрузку. Вакцина вже на шляху. Вона вранці, я сподіваюсь, уже буде в Україні,
– наголосив Тимошенко.
Через певні проблеми з логістикою вакцину в Україну доставляють не напряму.