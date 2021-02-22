Перша партія вакцини від COVID-19 прибуде в Україну 23 лютого, – ОП

Кирило Тимошенко заявив, що вакцина від коронавірусу прибуде Україну вже вранці у вівторок, 23 лютого. Точна година прибуття наразі невідома.

Заступник глави Офісу Президента Тимошенко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" розповів, що вакцина вже на шляху в Україну.

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Пан Степанов вже повертається з результатами. Він їздив, аби власноруч проконтролювати погрузку. Вакцина вже на шляху. Вона вранці, я сподіваюсь, уже буде в Україні,

– наголосив Тимошенко.

Через певні проблеми з логістикою вакцину в Україну доставляють не напряму.