Перша пересадка обличчя та рук пройшла успішно: фото до та після

Першою у світі людиною, якій успішно пересадили обличчя та кисті, став 22-річний американець з Нью-Джерсі Джо Дімі. Перед тим у світі проводили лише 2 таких операції, але обидві були невдалими.

Джерело: People

До нині у світі провели близько 50 пересадок обличчя та близько 100 трансплантацій рук. Але ще жодного разу не вдавалося успішно провести обидві трансплантації одночасно одному пацієнтові.

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Операція з трансплантації може легко зійти нанівець, зокрема внаслідок інфекцій, через судинну недостатність після повторного з'єднання судин, або через відторгнення нового органу організмом пацієнта.

Коли ми говорили про можливість зробити і руки, і обличчя, я мусив повідомити йому (Джо Дімі – 24 канал), що за всю історію це намагались зробити двічі й обидва випадки були невдалими, і насправді один із цих пацієнтів помер. Він розумів ризики, які були пов'язані з цим, і він знав, що це передова операція, яка не була успішною в минулому, але він найбільше вірив у всіх нас,

– розповів доктор Едуардо Родрігес, який проводив трансплантацію.

Що сталося з пацієнтом та як пройшла трансплантація

В липні 2018 року Джо Дімі повертався пізно з роботи й заснув за кермом. Його машина перевернулася і загорілася. Хлопець прокинувся в лікарні майже через три місяці після аварії. За цей час йому зробили близько 20 реконструктивних операцій.



Джо Дімі до аварії / фото People

Джо вижив, але зі значними втратами – лікарям довелося ампутувати пальці, внаслідок сильних опіків він не мав губ, а повіки повністю зрослися.

Загалом хлопчина отримав 80% опіків тіла.

Відповідний донор знайшовся лише у серпні 2020 року. Операція тривала 23 години.

Відтепер Джо може самостійно харчуватися, мити руки та навіть грати в більярд.



Джо Дімі до та після операції / фото People

Доктор Родрігес говорить, що успіх операції багато в чому залежав від пацієнта – від його відваги і позитивного настрою.