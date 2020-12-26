Угорщина першою в Євросоюзі почала вакцинацію від COVID-19. Це сталося за день до того, як щеплення почнуть робити інші країни ЄС.

Розроблений Pfizer і BioNTech препарат проти коронавірусу ввели працівникам лікарень Будапешта. Про це повідомляє Politico. Актуально Вакцина від коронавірусу надійшла у всі країни ЄС: коли почнеться масове щеплення Першою працівницею, яка отримала щеплення, стала лікарка центральної лікарні "Дель-Пешт" Адріенна Кертес. Перша партія доз вакцини дозволить щепити майже 5 тисяч громадян. Довідка. Європейське агентство з лікарських засобів 21 грудня схвалило препарат Comirnaty – вакцину проти коронавірусу, яку розробили компанії Pfizer та BioNTech. Це перша вакцина проти коронавірусу, яку схвалили в ЄС. Водночас з 27 грудня масові щеплення в групах ризику почнуть й інші країни Євроспільноти, зокрема: Франція;

Німеччина;

Італія;

Австрія;

Португалія;

Іспанія. У Брюсселі висловили сподівання, що масова вакцинація у Євросоюзі, де мешкає приблизно 450 мільйонів людей, буде вирішальним кроком на шляху до припинення пандемії. Зверніть увагу! Станом на 26 грудня 2020 року в Угорщині всього виявили 315 362 випадків COVID-19. Вдалося подолати вірус 126 482 осіб, натомість смертельних випадків – 8 951.