Перша серед країн ЄС: Угорщина почала вакцинацію від COVID-19
Угорщина першою в Євросоюзі почала вакцинацію від COVID-19. Це сталося за день до того, як щеплення почнуть робити інші країни ЄС.
Розроблений Pfizer і BioNTech препарат проти коронавірусу ввели працівникам лікарень Будапешта. Про це повідомляє Politico.
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Першою працівницею, яка отримала щеплення, стала лікарка центральної лікарні "Дель-Пешт" Адріенна Кертес.
Перша партія доз вакцини дозволить щепити майже 5 тисяч громадян.
- Франція;
- Німеччина;
- Італія;
- Австрія;
- Португалія;
- Іспанія.
У Брюсселі висловили сподівання, що масова вакцинація у Євросоюзі, де мешкає приблизно 450 мільйонів людей, буде вирішальним кроком на шляху до припинення пандемії.
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